Une nouvelle restriction sur les animaux d’Eurotunnel «  coûtera la vie à des centaines de milliers de chiens de sauvetage  », prévient une association caritative

Les groupes de secours ont critiqué la décision d’Eurotunnel de limiter à cinq le nombre d’animaux pouvant être transportés par une personne à la fois. Ils affirment que cette décision augmentera considérablement les coûts d’envoi de chiens et de chats abandonnés pour un retour au foyer, ce qui finira par » coûtent la vie à des chiens de sauvetage à travers le monde ». Dernières actualités et analyses de la newsletter i La limite s’applique à une gamme d’animaux dont les furets, les chevaux, les poneys, les ânes, les rongeurs, les lapins et les oiseaux (à l’exception des volailles) circulant entre la France et l’Angleterre. Les chiens en Roumanie ont déclaré qu’il « verra probablement une fin pour que les Britanniques puissent sauver les chiens des rues des pays les plus pauvres d’Europe » parce que les règles obligent la même personne à déplacer un chien par-dessus chaque frontière qu’ils traversent avant d’atteindre Calais. Les sauveteurs déplacent généralement environ 20 chiens dans des transporteurs adaptés. On prétend qu’ils n’ont pas été avertis à l’avance du changement entré en vigueur jeudi pour les nouvelles réservations. L’Eurotunnel a déclaré qu’il honorerait les véhicules pré-réservés pour cette semaine.Il existe une exemption pour les animaux participant à une compétition, un spectacle ou un événement sportif, pour lesquels une preuve de participation est requise, selon une mise à jour sur le site Web d’Eurotunnel. autour du Royaume-Uni sont désespérés de savoir si leurs chiens les atteindront un jour. Lizzi Armstrong, qui se porte volontaire pour Helping Dogs en Roumanie en tant que coordinatrice des adoptions, a déclaré: «C’est un énorme choc, le vétérinaire roumain m’a donné l’autorisation de se rendre dans leurs nouveaux foyers la semaine prochaine: l’un est aveugle. , et l’autre sauvé de l’euthanasie avec un tranquillisant pour chevaux dans un abri. Ils ont de nouvelles maisons qui les attendent, comment un changement aussi soudain peut-il ruiner l’avenir de ces animaux après tout ce à quoi ils ont survécu? »« C’est un miracle que Maddie ait survécu dans les rues sans sa vue »Kate Goud a dit qu’elle était impatiente d’attendre l’arrivée de Maddie de Roumanie, un chien des rues complètement aveugle (Photos: Kate Goud) Kate Goud adopte Maddie, qui est complètement aveugle et âgée d’environ deux ans. Elle et deux autres chiens vivaient dans un camion abandonné à Constanta, en Roumanie. Un sauveteur les nourrissait mais avait besoin de l’aide de Helping Dogs en Roumanie pour les mettre en sécurité. Kate, de Derby, qui a adopté un chien plus âgé grâce à l’organisation, a déclaré: «Maddie était censée venir cette semaine et nous sommes vraiment impatients de découvrez qu’il y a un recul. «Le bien-être des animaux n’est pas bon en Roumanie et ils sont envahis par les chiens. On me dit qu’ils sont écrasés dans des voitures et traités cruellement. C’est un miracle que Maddie ait survécu dans les rues sans sa vue. «Elle a été retrouvée recroquevillée dans un coin et est très effrayée et timide, et j’espère qu’elle arrivera ici pour que nous puissions l’aider. Mon chien de sauvetage, Sue, est venu à pas de géant avec nous. Graham Beddard dit que le retard pour obtenir Bonnie, le chien qu’il adopte de Roumanie, au Royaume-Uni signifie que d’autres chiens qui auraient pu prendre son espace dans des chenils ne seront pas secourus (Photos: Graham Beddard) Graham Beddard, de Plymouth, s’attendait pour accueillir un bâtard appelé Bonnie de Roumanie le week-end prochain, mais l’adoption est maintenant en suspens.Maintenant trois, elle a été trouvée comme un chiot dans la rue et attend depuis trois ans dans des chenils pour sa maison pour toujours. Graham, 38 ans, dit qu’il est attaché à Bonnie depuis qu’il a repéré sa photo pour la première fois il y a deux mois. «Je suis très bouleversé», a-t-il dit. «Son frère Treacle a été adopté plus tôt dans l’année par quelqu’un de ma ville natale, et je suis ravi qu’elle puisse revoir son frère. «J’espère que j’aurai Bonnie un jour, mais pendant qu’elle prend de la place dans les chenils plus longtemps, on sait combien de chiens dans les rues ou dans les abris de la mort qui ne peuvent pas être accueillis et rapatriés. 00Pétition appelant à l’annulation de la décisionComment les animaux amenés ici pour mourir peuvent-ils ne pas être affectés alors qu’ils empêchent les chiens de venir ici pour avoir une chance de vivre? Lizzi Armstrong On estime que 30000 chiens de sauvetage sont amenés au Royaume-Uni chaque année, un tiers d’entre eux Roumanie.Un autre groupe de sauvetage, Dog4rescue, a lancé une pétition demandant l’annulation de la décision, qui a été signée à ce jour par près de 26000 personnes.Il déclare: «Cette décision est dévastatrice pour l’avenir du sauvetage international des chiens et coûtera des centaines de milliers de vies innocentes. Limiter le nombre de chiens à cinq change l’économie du transport pour les sauveteurs, ce qui le rend prohibitif. »Il n’est pas clair si la décision de limiter est permanente et liée au Brexit ou à Covid pour réduire les mouvements de personnes. Eurotunnel a confirmé les limites et le processus affectant les animaux à venir. au Royaume-Uni pour l’abattage ne changera pas. Mme Armstrong a ajouté: «Comment les animaux amenés ici pour mourir peuvent-ils ne pas être affectés alors qu’ils empêchent les chiens de venir ici pour avoir une chance de vivre? Le fait que des exclusions soient faites pour les compétitions suggère que si les chiens d’exposition sont toujours les bienvenus au Royaume-Uni, les chiens qui risquent la mort dans leur propre pays ne le sont pas. »Le DEFRA a déclaré que la décision de limiter le nombre d’animaux pouvant être transportés en un seul véhicule est une décision commerciale prise par Eurotunnel, et qu’il ne fait pas partie des décisions commerciales prises par Eurotunnel.Eurotunnel a été sollicité pour commentaire.Avez-vous une histoire réelle? Envoyez un courriel à [email protected]

Natures Plus Animal Parade Source De Vie Enfant Arôme Orange 60 Comprimés - Flacon 60 comprimés à croquer Natures Plus Animal Parade Source De Vie Enfant Arôme Orange 60 Comprimés est un complément alimentaire pour enfants sous forme de comprimés à croquer, riche en vitamines, source de minéraux et à l'arôme naturel d'orange.Il contient 8 fruits et légumes.

Dali Katch Cloud Gray - modéle d'exposition - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte Blutooth Dali Katch Nouvelle référence dans l´audio portatif, l´étonnante nouvelle KATCH est la dernière née de DALI. Associant une technologie digitale avancée à un design unique, la DALI KATCH propose un rendu sonore de haute fidélité dans un format incroyablement compact. Description La DALI

Q Acoustics QAcoustics 3020 Noyer d'Amérique - La paire - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceinte d’étagère 3020 Comme son petit frère, le modèle moyen d'étagère 3020 bénéficie du tweeter en forme de dôme à anneaux concentriques de la nouvelle série 3000 perfectionnée, du crossover « audiophile » et du coffret tous deux améliorés, à faible résonance. En outre, il est équipé d'un entraînement de

Klipsch rp-500m ebony vinyl - la paire - modèle d'exposition - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE Enceintes Bibliothéques Klipsch RP500M La nouvelle génération 2018 de la série Reference Premiere de chez klipsch . 90°x90° SILICON COMPOSITE HYBRID TRACTRIX HORN La géométrie exclusive de Tractrix fournit le transfert le plus efficace des ondes à haute fréquence dans la zone d'écoute. La prise de phase et la

Ma vie sans gluten Duo bio de flocons d'avoine et de sarrasin - sans gluten - Paquet 400g Le mélange idéal pour des porridges savoureux aussi biens sucrés que salés. Agrémentez-le selon vos envies avec des épices, des herbes, des fruits secs, du miel, des copeaux de chocolat.Conseil de préparation :Pour 1 personne : verser 200ml de lait (animal ou végétal) ou 150ml d'eau frémissante sur 40g de

Ma vie sans gluten Galettes prêtes à poêler quinoa et haricot rouge bio sans gluten - Etui 2x100g Cette recette vous fera voyager en Amérique du sud, le quinoa et les haricots rouges sont une spécialité de ce continent, ma vie sans gluten a rajouté un mélange d'épices à base de cumin d'ail et d'origan qui vous plairont à coup sûr.Mode de préparation : galette prêtes à poêler, faire dorer à la poêle 3 mn