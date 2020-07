Une nouvelle offre incroyable réduit la montre intelligente Fossil Sport à 49 $ avec une garantie de 2 ans

Le groupe Fossil, basé aux États-Unis, est sans aucun doute la société de fabrication de montres intelligentes la plus prolifique au monde, lançant de nouveaux appareils portables à gauche et à droite sous son propre nom et des marques sous licence de mode comme Michael Kors, Emporio Armani, Diesel et même Puma.

Peut-être que la meilleure chose à propos de la vente littérale de centaines de modèles de montres intelligentes en même temps, du moins aux yeux des consommateurs, est le besoin inhérent de différenciation, ce qui conduit souvent à de bonnes affaires folles et à d’énormes remises sur une large gamme de modèles Wear Wear. des produits.

Pour un temps sans aucun doute limité, le Fossil Sport est à gagner à 49 $ au lieu de son PDSF de 275 $. Cela représente une décote hallucinante de 82% environ, bien que pour être juste, l’appareil sorti en 2018 n’était pas disponible pour 275 dollars depuis longtemps. Il est également important de souligner que vous envisagez techniquement des unités rénovées ici, ce qui réduirait évidemment toujours la valeur au détail de ces mauvais garçons compatibles Android et iOS.

Du côté positif, toutes les rénovations Fossil sont rigoureusement testées et certifiées avant d’être mises en vente avec une garantie standard de deux ans. Maintenant, d’accord, le Fossil Sport n’est pas aussi impressionnant qu’un membre de Famille Gen 5 2019, mais avec tout, de la connectivité GPS sans fil au moniteur de fréquence cardiaque intégré, au NFC pour les paiements au poignet, un microphone, un accéléromètre, un altimètre, un gyroscope, des capacités de suivi d’activité de base, un écran couleur, 4 Go de stockage interne , une conception résistante à l’eau et une puissance de traitement Snapdragon Wear 3100, ce chiot vaut définitivement plus de 50 dollars.

Disponible dans les tailles de boîtier de 41 et 43 mm au moment d’écrire ces lignes, le Fossil Sport remis à neuf incroyablement abordable est livré avec une seule option de bande de silicone noir dans ce que nous pouvons seulement supposer être des quantités extrêmement limitées. En d’autres termes, vous devez appuyer sur la gâchette dès que possible si vous êtes le moins curieux de savoir si Wear OS a commencé à combler l’écart de fonctionnalité avec la plate-forme watchOS d’Apple.