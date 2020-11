Une nouvelle loi sur la sécurité nationale pourrait annuler les prises de contrôle étrangères d’entreprises technologiques britanniques après cinq ans

Les entreprises étrangères qui achètent des entreprises de technologie britanniques pourraient être condamnées à annuler leurs prises de contrôle jusqu’à cinq ans après qu’elles se produisent en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité nationale.Les entreprises d’intelligence artificielle, d’informatique quantique et de télécommunications font partie des entreprises qui doivent déclarer les achats proposés par des entreprises basées à l’étranger. car la définition des «secteurs sensibles» est élargie au-delà des domaines traditionnels tels que la défense et l’aérospatiale.En plus de bloquer les fusions pour des raisons de sécurité nationale, les ministres auront le pouvoir rétrospectif de démanteler les entreprises s’ils n’ont pas suivi la procédure correcte et imposer des amendes Le projet de loi sur la sécurité nationale et l’investissement est déposé au Parlement mercredi pour aborder le rôle des «investissements directs étrangers potentiellement hostiles» dans les industries considérées comme cruciales pour le Royaume-Uni à long terme sécurité. Cela fait suite à la dispute sur l’implication de la société chinoise Huawei dans les réseaux britanniques 5G et à la reprise du fabricant de puces britannique Arm par la société américaine Nvidia. , la biologie nucléaire et technique, doit utiliser un portail en ligne pour informer le gouvernement des approches de prise de contrôle étrangère. Les transactions en dehors de ces secteurs qui «peuvent soulever des problèmes de sécurité nationale» sont également soumises à la loi. Les fonctionnaires s’attendent à ce que plus de 1 000 transactions soient déclarées par an, dont environ 80 appelées à enquêter et des mesures prises dans moins d’une douzaine de cas. Les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles peuvent être condamnées à une amende pouvant aller jusqu’à 10 millions de livres sterling et emprisonnées pendant cinq ans, tandis que les entreprises peuvent devoir remettre plus de 5% de leur chiffre d’affaires mondial. , ce qui signifie que toute prise de contrôle à partir de cette semaine doit être notifiée – ou risque une enquête qui pourrait avoir lieu jusqu’à cinq ans après. On s’attend à ce que les entreprises de Chine, de Russie et de certaines régions du Moyen-Orient soient les plus susceptibles d’être examinées de près par les ministres. Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré: «Le Royaume-Uni reste l’une des destinations d’investissement les plus attrayantes au monde et nous voulons le garder. de cette façon. Mais les acteurs hostiles ne devraient pas faire de doute – il n’y a pas de porte dérobée au Royaume-Uni. Ce projet de loi signifiera que nous pourrons continuer à accueillir les investissements créateurs d’emplois sur nos côtes, tout en excluant ceux qui pourraient menacer la sécurité du peuple britannique. »Le parti travailliste a appelé le gouvernement à aller plus loin et à étendre ses pouvoirs pour bloquer les rachats. que les transactions qui portent atteinte aux intérêts économiques et à la stratégie industrielle du Royaume-Uni sont également incluses, plutôt que de simples motifs de sécurité nationale.

