Une nouvelle image de Dune montre Timothée Chalamet brandissant deux couteaux – / Film

Blade Runner 2049 réalisateur Denis VilleneuveL’adaptation cinématographique très attendue du roman de science-fiction de Frank Herbert Dune se déroule principalement sur la planète désertique d’Arrakis. Mais ça ressemble Timothée ChalametLe jeune protagoniste héroïque de Paul, Atreides, aurait pu s’arrêter à un espace pour trouver des vêtements en cours de route.

Empire Magazine a une nouvelle image de Chalamet du film, ainsi que des citations de Villeneuve qui comparent le personnage à Michael Corleone de Le parrain.



Image de dune

Empire Magazine a fait ses débuts avec cette nouvelle photo, qui, j’en suis sûr, présente une première séance de formation entre Paul Atredies de Chalamet et l’un de ses mentors, Gurney Halleck (ou les deux) (Josh Brolin) et Duncan Idaho (Jason Momoa). Les couteaux jouent un grand rôle dans Dune roman, et au début, je pensais que cette image pourrait être de Paul brandissant un couteau à lame, une lame spéciale faite à partir des dents de vers de sable morts sur Arrakis. Mais comme il ne porte pas sa combinaison (une combinaison conçue pour préserver la précieuse humidité du corps dans le climat désertique impitoyable), je pense que c’est probablement une première séance d’entraînement avant que Paul et sa famille ne déménagent à Arrakis.

« Paul a été élevé dans un environnement très strict avec beaucoup de formation, parce qu’il est le fils d’un duc et un jour … il s’entraîne pour être le duc », a déclaré Villeneuve. Empire. «Mais autant qu’il a été préparé et formé pour ce rôle, est-ce vraiment ce qu’il rêve d’être? C’est la contradiction de ce personnage. C’est comme Michael Corleone dans Le parrain – c’est quelqu’un qui a un destin très tragique et il deviendra quelque chose qu’il ne voulait pas devenir. «

En ce qui concerne ces vêtements, nous avons eu quelques désaccords internes ici sur / Film pour savoir si la tenue de Paul a l’air trop moderne pour cette histoire – en particulier par rapport aux vêtements scandaleux du film de David Lynch. Un côté dit que tout ce qui semble pouvoir être acheté chez The Gap ou Target n’est pas assez bizarre pour un film à gros budget dans une galaxie fictive. Mais l’autre côté apprécie que Dune est évidemment pris un peu plus au sérieux cette fois-ci. En tant que personne qui a lu le roman, je voudrais également souligner le dispositif robotique sur le poignet de Paul (qui génère un champ de force autour de son corps) comme une belle touche, et suggérer que si quelqu’un pense que ce film semble trop normal, il suffit d’attendre jusqu’à nous voyons une bande-annonce complète. Le livre contient des concepts de science-fiction vifs que j’ai hâte de voir Villeneuve essayer de visualiser, et s’il essaie d’être largement fidèle à l’histoire (comme il semble qu’il le fait), nous sommes tous prêts pour une course folle .

Assurez-vous de vous diriger vers Empire pour lire quelques citations supplémentaires du réalisateur. Dune est censé sortir en salles 18 décembre 2020.

