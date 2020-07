Une nouvelle fuite nous donne un autre regard sur la Samsung Galaxy Watch 3 et ses spécifications

Montre Samsung Galaxy 3 45 mm

Réussir le Galaxy Watch de 2018 (une véritable série Galaxy Watch 2 n’existe étrangement pas, au cas où vous vous poseriez la question), la Galaxy Watch 3 nous apportera un design raffiné et des fonctionnalités améliorées.

Nous avons déjà vu la famille Galaxy Watch 3 dans de nombreux rendus et images réelles. De plus, la plupart de ses spécifications ont également été divulguées au cours des derniers mois. Néanmoins, si vous aviez besoin d’une confirmation supplémentaire sur l’existence de cette série de smartwatch, nous avons maintenant de nouveaux rendus et fiches techniques à examiner.

Publié sur Twitter par Evan Blass (alias @evleaks), ces nouveaux rendus et fiches techniques semblent faire partie du matériel promotionnel que Samsung utilisera officiellement sur son site Web une fois que la Galaxy Watch 3 sera entièrement dévoilée.

Comme vous pouvez le voir dans le diaporama ci-dessous, toutes les spécifications de la Galaxy Watch 3 précédemment divulguées ont été parfaites. En outre, il peut maintenant être confirmé que la nouvelle smartwatch sera disponible en deux tailles: 45 mm et 41 mm, chacune ayant des variantes Bluetooth + Wi-Fi et Bluetooth + Wi-Fi + LTE.

La série Samsung Galaxy Watch 3 pourrait sortir peu de temps après son annonce, probablement plus tard en août. Les prix pourraient commencer à 349 $ pour le modèle 41 mm et 399 $ pour le modèle 45 mm.

Pour rappel, aux côtés de la Galaxy Watch 3, Samsung dévoilera le 5 août les Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7 et Galaxy Buds Live. Comme nous avons déjà vu tous ces appareils et appris beaucoup de choses sur leurs fonctionnalités à la suite de nombreuses fuites, Samsung n’aura peut-être que peu ou pas de surprises à révéler la semaine prochaine. Mais attendons de voir ce qui se passe, d’accord?