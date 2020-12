Une nouvelle fuite montre à quoi ressemblera le Samsung Galaxy Buds Pro

Une nouvelle fuite provenant d’un blogueur et d’un téléphone Evan Blass nous montre pour la première fois ce que Les écouteurs véritablement sans fil Samsung Galaxy Buds Pro ressembleront à cela. Contrairement au Galaxy Buds Live, les Buds Pro semblent avoir un design intra-auriculaire plus traditionnel, avec des embouts en caoutchouc. Cependant, leur boîtier de chargement ressemble assez à celui que nous avons vu sur les Buds Live, arborant la même forme et le même design en forme de boîtier de bague.

Selon cette fuite et SamMobile, les Galaxy Buds Pro de Samsung, comportera également une réduction active du bruit (ANC) et une batterie plus grande que les Buds Live, à 500 mAh. Ils devraient être publiés au début de l’année prochaine, peut-être aux côtés du Galaxy S21, c’est-à-dire le 14 janvier ou en février.

Pour référence, le Galaxy Buds Live est doté d’une batterie de 472 mAh, suffisamment bonne pour jusqu’à 19 heures d’autonomie avec ANC désactivé, et jusqu’à 17 avec elle. C’est le cas, tant que vous les placez dedans pour les recharger, lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Étant donné que les prochains Buds Pro arboreront une batterie plus grande dans leur cas, ces chiffres devraient être plus longs. Pour plus de renseignements, les écouteurs Buds Live durent environ 4,5 à 5,5 heures à eux seuls (sans leur étui) et coûtent 169 $.

Et bien que les Buds Live aient une forme unique qui ne s’adapte pas parfaitement aux oreilles de certaines personnes, la conception plus traditionnelle des embouts auriculaires des Buds Pro devrait les rendre plus universellement attrayants. Comme les Buds Live, les Buds Pro auront probablement également des commandes tactiles pour lire et mettre en pause la musique, ainsi que le support Bixby (sur les téléphones Samsung) via l’application Galaxy Wearable.