Une nouvelle Fable est «comme le défi de faire un nouveau film Star Wars»

Avec Playground Games à la tête de la série Fable, la propriété intellectuelle chevauche désormais plusieurs développeurs ainsi que des titres sur deux décennies. Équilibrer les attentes des joueurs avec l’histoire et l’innovation d’une série bien-aimée est toujours une tâche délicate, et maintenant le directeur du prochain éditeur de Fable l’a comparé à la création d’un nouveau film Star Wars.

Dans une interview avec The Guardian, Matt Booty, directeur de Xbox Game Studios, discute du nouveau jeu Fable et du défi de créer un nouveau jeu dans la série existante contre les attentes des joueurs. «Avec tout type de franchise comme ça», dit-il, «là où vous avez des versions existantes, il y a toujours cet équilibre entre ce que vous allez proposer, ce qui reste debout et ce que vous voulez ajouter qui est nouveau.

«C’est comme le défi de faire un nouveau film Star Wars», poursuit-il. «Il y a des choses que tout le monde veut que vous apportiez, mais ensuite vous avez une responsabilité à cet égard, à de nouveaux endroits, et je suis convaincu que Playground a une bonne vision pour cela.»

Le premier jeu Fable a été lancé en 2004 par le développeur Lionhead Studios et l’éditeur Microsoft Studios, suivi du très apprécié Fable II, puis du dernier titre de la série principale, Fable III. De plus, il y a eu une poignée de jeux dérivés comme Fable: The Journey et Fable: Heroes – donc, il y a un héritage considérable pour Playground Games.

Cependant, il semble que Xbox Studios soit convaincu que Playground offrira un jeu de «très haute qualité». «Je regarde juste ce que Playground a fait avec la série Horizon – cette attention aux détails, la capacité de représenter ces paysages naturalistes», explique Booty au site.

«Ils ont également une véritable passion pour la propriété intellectuelle et un point de vue unique sur ce qui est au cœur de Fable. Tout ce que j’ai vu au fil de la progression du jeu me dit que ce sera une version de très haute qualité.

Il n’y a pas encore de date de sortie de Fable 4 à noter dans nos calendriers, mais ce teaser récent nous a donné beaucoup à réfléchir pour le moment. J’espère que nous en verrons plus dans le gameplay et des informations solides sur ce qui va arriver dans un avenir pas trop lointain.

