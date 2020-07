Une nouvelle étude revendique un lien intrigant entre le niveau de fer et la durée de vie!

La science ne cesse de nous étonner avec les possibilités de découvertes et le fruit de la révélation de nouvelles découvertes. Pour l’amélioration et l’évolution de l’humanité. Les théories d’une possibilité, que cela fonctionne ou non. Que ce soit un échec ou des résultats gratifiants. Les scientifiques traînent toujours autour de ces théories et incertitudes. de cela fonctionne. Et une nouvelle étude a fait surface, affirmant le lien intéressant entre les niveaux de fer et la durée de vie. Ce qui joue un rôle clé dans la longévité de votre vie. Ce qui peut sembler sceptique au début, mais la recherche montre des résultats prometteurs. Vous avez piqué votre intérêt? Ensuite, lisez la suite pour en savoir plus sur les résultats récents de cette étude.

Y a-t-il une vérité sur le lien entre les niveaux de fer et la durée de vie.

Normalement, les études qui favorisent la longévité et le vieillissement sont toujours considérées comme sceptiques et avec des incertitudes. Mais la nouvelle recherche s’est avérée impressionnante et une certaine crédibilité la soutient. Universités d’Edimbourg en Allemagne, des scientifiques ont effectué des recherches sur trois étapes du vieillissement biologique. Durée de vie, santé et longévité. Et combien le corps métabolise le fer. Ce qui peut déterminer le taux d’échec de notre corps au fil du temps et s’accompagne de maladies liées à l’âge. Tels que le cancer, les maladies cardiaques et la démence. «Nous sommes assez surpris de voir à quel point un niveau élevé de fer réduit la durée de vie d’une personne. Et vient avec des maladies liées à l’âge, et en contrôlant les niveaux de fer. Il peut prévenir les maladies liées à l’âge.

«Nous pensons qu’à partir de nos résultats, nous sommes enfin en mesure de déterminer pourquoi la viande rouge dans l’alimentation a contribué au vieillissement. Paul Tinner de l’Université d’Édimbourg au Royaume-Uni l’a raconté. Les chercheurs pensent également que 10% de l’influence du vieillissement provient de l’ADN et de la santé. Et peut rendre difficile l’extraction des gènes inférieurs.