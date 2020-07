Une nouvelle étude climatique montre que nous devons être patients en matière d’atténuation des émissions

Pour progresser dans la lutte contre le changement climatique, nous devons nous engager à atténuer à long terme, selon une nouvelle étude.

Selon une étude menée par Bjørn Samset, climatologue, il pourrait falloir des décennies pour réduire considérablement les activités humaines qui génèrent des émissions (comme la conduite, les voyages en avion et la production en usine) avant qu’il n’y ait des changements statistiquement mesurables dans les températures de surface mondiales ici sur Terre. CICERO le Centre pour la recherche internationale sur le climat et l’environnement à Oslo, Norvège. (Samset est également membre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.)

Ces résultats suggèrent que même avec des efforts d’atténuation importants, il faudra du temps pour observer les changements. « Même si la société réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre (réductions de 5% par an ou plus de CO2, de méthane ou d’autres polluants), il faudra du temps avant que nous puissions clairement détecter l’effet de ces actions en termes de ralentissement du réchauffement climatique « , Marianna Tronstad Lund, auteure de l’étude, chercheuse principale au Center for International Climate Research (CICERO), a déclaré à Space.com dans un courriel.

L’équipe a également constaté que cela est vrai pour tous les types d’émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique, pas seulement le dioxyde de carbone. En d’autres termes, Tronstad Lund a expliqué: « il n’y a pas de solution rapide et facile en ciblant d’autres émissions que le CO2 ».

Pour arriver à ces conclusions, l’équipe a modélisé et étudié les effets de réductions brusques de différentes émissions de gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone et le méthane. Ils ont modélisé différents niveaux de réduction des émissions et des réductions d’émissions « idéales ».

Les résultats de cette étude pourraient être décourageants, et « il peut être décourageant d’entendre que … même si nous sommes extrêmement efficaces pour réduire les émissions, nous devrons attendre des années ou des décennies pour en récolter les fruits », a déclaré Tronstad Lund. Cependant, ce n’est pas le message que l’équipe a voulu envoyer avec ce travail, ont-ils expliqué.

« Nos résultats ne changent pas le défi fondamental ni ne le rendent plus ou moins difficile, mais il souligne que nous devons être patients et ne pas nous décourager lorsque nous ne voyons pas de changements immédiats du taux d’augmentation de la température », a déclaré Tronstad Lund. .

« L’étude consiste essentiellement à gérer nos attentes et à éviter que nous nous retrouvions dans une situation où nous sentons que nous n’avons rien à montrer pour tous les efforts que nous déployons pour réduire les émissions. Il est important de souligner que les réductions d’émissions sont effectives de jour en jour. 1. Si quoi que ce soit, la réponse lente des systèmes climatiques ajoute à l’urgence de réduire les émissions maintenant « , ont-ils ajouté.

Tronstad Lund a ajouté qu’il existe de petites mesures que les gens à la maison peuvent prendre dans la lutte contre le changement climatique. « Certaines des mesures les plus efficaces consistent à prendre moins de vols et à conduire moins, à réduire le gaspillage alimentaire et à manger moins de viande rouge, et en général à acheter moins de choses … Bien qu’une grande partie de l’action doive avoir lieu au niveau politique, nous besoin de toutes les mains sur le pont « , ont-ils déclaré.

Ce travail a été publié le 7 juillet dans la revue Nature Communications.

Envoyez un e-mail à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.