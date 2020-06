Une nouvelle chanson de TikTok est devenue virale et c’est tellement réconfortant

Il n’y a aucun argument en ce qui concerne la musique, TikTok a le pouvoir de rendre une chanson virale comme aucune autre plate-forme sociale. Cela est dû, en partie, au concept de TikTok en lui-même, qui permet aux utilisateurs «d’utiliser» des sons créés par d’autres. Ces «sons» utilisent soit de la musique générée par l’utilisateur, soit des commentaires; des sons d’émissions, de films ou de jeux; ou des chansons ou des mash-ups réels d’artistes. Voir aussi La nouvelle émission YouTube de la WWE, une table ronde virtuelle, fera ses débuts à tous les Écossais Ces «sons» sont ensuite agrégés dans leurs propres pages de résultats qui rassemblent toutes les vidéos qui utilisent ce son – créant une longue liste de vidéos connexes qui suivent généralement un ton ou un thème, créant un mème et une tendance dans le processus. Source: iStock Yahoo finance brisé l’impact de la musique en ce qui concerne TikTok. Ils ont même cité un exemple impressionnant dans lequel un artiste inconnu est devenu célèbre. Ils ont écrit: «… la chanson‘ Roxanne ’d’Arizona Zervas a récemment atteint le sommet des charts Spotify… après, apparemment, sortir de nulle part. Fin octobre, le «son» «Roxanne» est devenu viral sur TikTok – généralement utilisé contre des vidéos de personnes racontant une histoire de problèmes relationnels ou d’objectifs de couple. Les listes de lecture Spotify d’Arizona Zervas ont donc monté en flèche, selon l’outil d’analyse musicale SoundCharts. » La dernière chanson à gagner la renommée virale est une version légèrement différente de un autre chanson de l’auteur-compositeur-interprète Lewis Capaldi, intitulée «Hold Me While You Wait». La chanson TikTok «Know That You Good Good» a été créée par deux chanteurs célèbres de TikTok et a acquis un élan viral pour une bonne raison. Les créateurs de TikTok, Lillian Hepler et Victoria Bachlet, ont créé la chanson. Le 4 mars 2020, Victoria Bachlet a publié un TikTok dans lequel elle a réécrit les paroles de la chanson de Lewis Capaldi, «Hold Me While You Wait». Elle a écrit: «J’ai changé les mots de cette chanson», tout en jouant la chanson de Lewis. Dans la vidéo, elle fait correspondre sa version et ses paroles avec la version de Lewis. Les paroles les plus populaires, « Sachez que vous êtes assez bon / n’abandonnez pas quand les choses deviennent difficiles » sont devenues célèbres sur TikTok, et la vidéo compte maintenant plus de 718 000 vues. Le 5 mars 2020, Lillian Hepler a pris les paroles de Victoria et a chanté avec elles au rythme de la chanson de Lewis Capaldi dans une vidéo TikTok. Dans sa légende, elle a écrit: « Tenez-moi pendant que vous attendez par Lewis Capaldi, changement de paroles par @victoriabachlet. » La vidéo désormais virale a décollé parmi les 730 000 abonnés de Lillian et a maintenant recueilli plus de 4,9 millions de vues et plus d’un million de likes. Les efforts créatifs des filles ont pris une nouvelle tendance qui est vraiment touchante. De nombreux TikTokers utilisent le son de Lillian pour leurs propres vidéos dans lesquelles ils surprennent un proche avec les paroles pour aider à améliorer leur humeur ou à se souvenir de leur valeur. Dans une vidéo, l’utilisateur de TikTok, @whoshannahpayne, a joué la chanson pour sa maman avec la légende, « maman a une journée vraiment difficile. » Lorsque les paroles commencent, sa maman commence à devenir émotive et embrasse sa fille. La tendance compte désormais plus de 180 000 vidéos, dont une de TikTok Queen, Charli D’Amelio dans lequel elle fait une sorte de danse interprétative.

