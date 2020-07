Une nouvelle carte, des camions monstres et plus encore dans la mise à jour 0.19.0 de PUBG Mobile

Bienvenue sur notre tracker de mise à jour PUBG Mobile! Nous allons rassembler toutes les notes de mise à jour PUBG officielles et décomposer toutes les nouvelles fonctionnalités ajoutées au jeu Battle Royale à succès pour les téléphones et tablettes Android et iOS.

Si vous êtes un fan de Battlegrounds Mobile de PlayerUnknown (et que vous mangez des dîners au poulet), assurez-vous de mettre cette page en signet pour rester à jour avec toutes les mises à jour de la carte, les changements et ajouts d’équilibre d’armes et d’armures, de nouveaux modes, et beaucoup plus.

Mise à jour PUBG: la dernière

Présentation de la mise à jour PUBG Mobile 0.19.0

Date de sortie: 7 juillet 2020

La dernière mise à jour de PUBG Mobile est arrivée, et elle s’accompagne de changements énormes pour l’un des jeux les plus populaires au monde. Le plus grand nouvel ajout est une carte entière, appelée Livik. La carte d’inspiration nordique est exclusive à PUBG Mobile, et elle est jouable tout de suite bien qu’elle soit officiellement encore en version bêta.

Comme Karakin, Livik est une carte plus petite de 2 × 2 kilomètres qui prend en charge le combat Battle Royale à 52 joueurs. Cette taille plus petite et ce nombre de joueurs réduit réduit la durée des matchs à environ 15 minutes. Mais ce n’est pas tout, car la carte comprendra également deux armes exclusives et un véhicule monstre exclusif.

Il y a aussi un nouvel événement sur le thème de Spark the Flame en mode classique sur Erangel et Miramar, et la nouvelle saison (à partir du 14 juillet) développera ce thème avec de nouveaux cosmétiques et débloquables. Consultez la liste complète des changements d’équilibre et des corrections de bugs dans les notes de patch officielles.

Historique des mises à jour de PUBG Mobile

Présentation de la mise à jour PUBG Mobile 0.18.0

Date de sortie: 7 mai 2020

La dernière mise à jour de PUBG Mobile apporte une refonte massive à la carte Miramar, avec de nouvelles zones comme les ruines urbaines et une oasis dans la partie nord de la carte. Il est également possible que les tempêtes de sable ravagent certaines zones de la carte, réduisant ainsi la visibilité à zéro.

Pour les démons de la vitesse, une nouvelle piste de course a été ajoutée sur toute la carte Miramar. Il existe également un seul véhicule Golden Mirado qui apparaît sur chaque carte, alors essayez de le trouver et utilisez la soie dentaire sur vos ennemis.

Un certain nombre d’autres détails ont été inclus dans les notes de mise à jour, y compris deux modes de jeu à venir, un nouveau mode social à 20 joueurs, une nouvelle portée à courte portée pour les carabines et les fusils de chasse, et quelques détails sur la nouvelle saison sur le thème des jouets à partir du 13 mai. Consultez les notes de mise à jour complètes sur le blog officiel!

Présentation de la mise à jour PUBG Mobile April

Date de sortie: 16 avril 2020

Nous pourrions tous être coincés à la maison en raison de la pandémie mondiale, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas explorer de nouveaux modes dans PUBG Mobile! À partir de demain (16 avril), le mode Arctique permettra une toute nouvelle façon de découvrir la carte Vivendi classique.

Dans ce document, les joueurs ont un nouvel ennemi ajouté aux 99 ennemis standard sur le terrain: le temps glacial. Rassemblez les branches et allumez des feux à l’intérieur pour maintenir votre température élevée ou commencer à subir des dommages. Vous pouvez également utiliser de nouveaux articles ou faire cuire des articles pour restaurer la chaleur corporelle, donnant un nouveau sens au «dîner au poulet».

En bonus, les snowboards ajoutés au Winter Festival sont de retour et les drones télécommandés font leurs débuts. Utilisez-les pour explorer le paysage et obtenir un avantage tactique sur les autres combattants!

Présentation de la mise à jour 0.17.0 de PUBG Mobile

Date de sortie: 3 mars 2020.

Cela fait bien plus d’un mois depuis la dernière mise à jour de PUBG Mobile, mais comme mars commence, il est temps de célébrer le deuxième anniversaire de la sortie de PUBG Mobile! Des événements spéciaux comme le thème «2gether We Play» de la saison 12, des machines d’arcade et une promenade dans un parc d’attractions surgissant dans le classique Erangel rythmeront les festivités à partir de la semaine prochaine.

Cette mise à jour ajoute également une nouvelle arme AirDrop appelée le fusil DBS. Il tire deux balles de munitions de calibre 12 pour des dégâts extrêmes à courte portée.

D’autres changements notables incluent les rediffusions de la mort, le mode daltonien, les commandes de volume améliorées pour les coéquipiers et le retour du mode Hardcore extra-réaliste. Pour une liste complète des modifications apportées à la mise à jour PUBG Mobile 0.17.0, consultez les notes de patch officielles.

Présentation de la mise à jour 0.16.0 de PUBG Mobile

Date de sortie: 11 décembre 2019.

C’est l’hiver à Erangel, et ça veut dire qu’il est temps de dévaler les pistes! La file d’attente en mode classique a la chance de déclencher Snow Paradise, où une fois par match, les joueurs peuvent sauter dans un téléphérique et faire du snowboard freestyle en bas de la montagne.

Snow Paradise n’est pas le seul nouveau mode dans la dernière mise à jour de PUBG Mobile, avec le nouveau mode de combat automobile RageGear disponible à partir d’aujourd’hui. Il divise les joueurs en deux équipes, certaines conduisant et d’autres disposant d’une variété d’armes montées. Ne vous inquiétez pas si vous ne conduisez pas, car le conducteur peut également tirer.

Il existe également un certain nombre d’autres nouvelles fonctionnalités, y compris la possibilité de basculer entre la première personne et la troisième personne à volonté en mode classique. De plus, il y a de nouveaux produits cosmétiques, des restrictions de tir amicales, des améliorations de performances, l’équilibrage des armes, etc.

Consultez la liste complète des modifications dans les notes de mise à jour officielles 0.16.0 ici.

