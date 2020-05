Une nouvelle bande-annonce pour Horror Film Antebellum fait ses débuts en août

Une nouvelle bande-annonce de film d’horreur Antebellum vient de débuter en ligne à partir de Lionsgate. Le film a été retiré de sa date de sortie originale du 24 avril le mois dernier pour des raisons évidentes par Lionsgate. Il sortira maintenant le 21 août, un autre signe que les studios achètent dans les salles qui rouvriront vers la fin de l’été. Antebellum, par Gerard Bush et Christopher Renz, étoiles Janelle Monae, Marque Richardson II, Eric Lang, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles et Jena Malone. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

« L’auteure à succès Veronica Henley (Janelle Monáe) se retrouve piégée dans une réalité horrible et doit découvrir le mystère époustouflant avant qu’il ne soit trop tard. ANTEBELLUM est un nouveau thriller terrifiant du producteur des films à succès GET OUT et US, et des réalisateurs révolutionnaires Gerard Bush et Christoper Renz (Bush + Renz) – une nouvelle voix passionnante dans le cinéma. «

Pour un couple de gars qui viennent de publicités, ils semblent certainement avoir créé une horreur à l’ancienne ici. Bien sûr, en obtenir Jordan Peele vibre hors de celui-ci, mais le casting est excellent, et Monae est un tel trésor que je finirai par passer tout le film terrifié pour sa sécurité. Celui-ci a un énorme potentiel d’évasion écrit partout et devrait fournir aux cinémas la secousse qu’ils rechercheront lors de leur réouverture. Antebellum était très attendu lors de son annonce, et maintenant avec une bande-annonce comme celle-ci, recherchez-la pour afficher les listes de la plupart des fans d’horreur à voir absolument. L’horreur est une telle expérience communautaire; cela me fait mal de penser qu’un film comme celui-ci n’a presque pas eu la chance d’être vu par un public. Avec un peu de chance, nous restons sur la bonne voie, et cela peut se produire le 21 août sans autres retards.

Le post New Trailer For Horror Film Antebellum Debuts To Tease August Release est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

