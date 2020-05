Une nouvelle bande-annonce de Tenet promet un thriller de science-fiction hallucinant

L’état de l’industrie cinématographique est encore un peu en désordre, mais s’il y a un film que tout le monde regarde et se demande si ce sera le canari dans la mine de charbon pour le reste de l’été, c’est Principe. Réalisateur Christoper Nolan a toujours été un champion de l’expérience théâtrale et son film a toujours été le type de films que vous souhaitez voir sur le plus grand écran avec le meilleur système audio possible. Alors que les gens se demandent à quoi ressembleront les salles de cinéma, Warner Bros. n’a pas déplacé ce blockbuster de sa date de sortie de la mi-juillet. Au moins pas encore. Il y a encore beaucoup de temps pour que les choses changent et Warner Bros. doit être au moins un peu optimiste depuis la sortie d’une nouvelle bande-annonce aujourd’hui.

Une chose que vous pouvez noter est que la bande-annonce n’a pas de date de sortie, mais elle dit « venir au cinéma », donc pour ceux qui pensent que ce sera l’un de ces films qui va sauter l’expérience théâtrale pour aller directement à la VOD qui n’est pas le cas. La nouvelle bande-annonce a l’air plutôt douce. Le film Nolan préféré de cet écrivain est de loin Début et Principe ressemble à ça va embrasser toutes les folies et les cascades folles qui viennent de l’idée du voyage dans le temps, mais pas vraiment. En ce qui concerne l’intrigue, cette bande-annonce nous donne quelques indices supplémentaires mais reste assez énigmatique sur la raison d’être de ce film. La question devient vraiment de savoir si cela va faire cette date de sortie du 17 juillet ou si elle va être repoussée jusqu’à l’automne. Tous les yeux sont rivés Principe mais s’il y a jamais eu un réalisateur capable de supporter ce genre de pression, c’est Nolan.

Principe, réalisé par Christopher Nolan, étoiles John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine, et Kenneth Branagh. Il sortira le 17 juillet 2020.

