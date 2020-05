Une nouvelle affiche pour l’héritage de Thriller Lily Collins révélée

Lily Collins et Simon Pegg Thriller en francais Héritage a fait ses débuts une nouvelle affiche ce week-end. Le film Vertical Entertainment voit le riche patriarche d’une famille décéder et laisser une fortune à sa femme et à sa famille. C’était un secret, et ce secret menace la sécurité et la raison du duo alors qu’ils s’efforcent de percer les mystères de sa vie avant de les détruire. Il ressemble à un thriller vraiment compétent, et Héritage propose également une formidable distribution de soutien autour de Lily Collins. Outre Pegg, Connie Neilson, Chace Crawford, et Patrick Warburton également star. Lily Collins est l’un de mes jeunes acteurs préférés, et toute chance de la voir à l’écran en ce moment est la bienvenue. Découvrez la nouvelle affiche, le synopsis et la bande-annonce du film ci-dessous.

Synopsis d’héritage et bande-annonce

Le patriarche d’une famille riche et puissante décède soudainement, laissant à sa femme et à sa fille un héritage secret choquant qui menace de démêler et de détruire leur vie. Avec Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford et Patrick Warburton. Réalisé par Vaughn Stein, écrit par Matthew Kennedy.

Le film est excellent, et j’ai hâte de le regarder. Je souhaite seulement pouvoir m’asseoir dans un théâtre et regarder celui-ci. Eh bien, je suppose. Héritage, Avec Lily Collins, Simon Pegg, Connie Nielsen, Chace Crawford et Patrick Warburton peut être vu exclusivement en premier sur Direct TV maintenant, puis dans certains cinémas, VOD et sur demande le 22 mai. Gardez un œil sur celui-ci. Je ne m’attendrais pas à ce que ce soit dans les cinémas, mais peut-être Le malheureux, ils peuvent trouver une version drive-in.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!