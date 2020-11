« Une non-présentation n’aurait pas été possible »

Le SK Rapid se réserve le droit de jouer le premier match de compétition après l’attaque terroriste de Vienne. Les Hütteldorfer reçoivent jeudi le club irlandais Dundalk et doivent gagner pour rester dans la course de promotion. L’aspect sportif du jeu s’est quelque peu déplacé au second plan, les événements de lundi dernier ont encore trop d’effet.

En mémoire des victimes, Rapid rivalise avec un ruban de deuil, avant le match il y a une minute de deuil. Un drapeau noir souffle au stade Allianz, à l’intérieur de l’arène une bannière dans l’édifice de l’Ouest peut être lue en gros caractères: « Dans l’esprit des victimes et de leurs proches. Un pour tous, tous pour Vienne. »

Christoph Peschek, directeur général de Rapids, a été secoué par l’attaque. « Nous sommes tous choqués », a déclaré le Viennois et a rapporté que les mesures de sécurité ont été renforcées autour du match. La présence de la police et des stadiers sera accrue, le stade sera surveillé par vidéo, a déclaré Peschek. La délégation Dundalk bénéficie d’une protection policière sur tous ses axes de transport.

Une annulation n’était pas à débattre – probablement principalement parce que l’UEFA et non l’ÖFB, par exemple, agit en tant qu’organisateur de la Coupe. « Il n’aurait pas été possible de ne pas apparaître », a précisé Peschek et ajouté: « Vous pouvez aussi essayer de symboliser un morceau de normalité avec le jeu. »

Kühbauer: le Rapid doit faire ce que l’UEFA dicte

Le formateur Dietmar Kühbauer était pragmatique. « Dans ce cas, l’UEFA dit que nous devons faire ce qu’elle dit. Nous ne pouvons pas changer cela. » Le Burgenland devra se passer du meilleur buteur Taxiarchis Fountas face à Dundalk, qui ne sera un problème que dimanche face au Red Bull Salzburg après sa fracture métacarpienne. Pour cela, Yussuf Demir revient dans l’équipe.

Avec la jeune star, il devrait y avoir un sentiment d’accomplissement pour la première fois dans cette phase de groupes après les défaites contre Arsenal et Molde. « Si nous voulons rester à la deuxième place, ce qui est notre objectif déclaré, nous devrions obtenir un trois », a déclaré l’entraîneur du Rapid. On « acceptera le rôle de favoris ».

Selon Kühbauer, les verts-blancs font face à un adversaire qui ne correspond en aucun cas aux clichés d’une équipe de football irlandaise – et pas seulement parce que Dundalk n’a commis aucune faute lors du match nul 3-0 contre Arsenal. « Ils jouent de façon atypique irlandaise, gardent le ballon dans leurs rangs, veulent vraiment jouer au football et passer devant le but avec des combinaisons. Ils sont loin du football britannique ou irlandais, qui a peut-être existé dans le passé », a déclaré Kühbauer.

1500 cartes avaient déjà été émises pour le duel avec Dundalk avant que le gouvernement ne décide du nouveau verrouillage. Les propriétaires de billets peuvent se faire rembourser, convertir le montant en bons de fan shop ou renoncer à un remboursement. Vous pouvez également garder la carte et attendre de voir si les spectateurs sont autorisés à jouer à nouveau lors du dernier match à domicile le 10 décembre. Dans ce cas – extrêmement irréaliste – ils seraient dans le stade contre Molde.

