Une moto sous les roues d’une mini-fourgonnette

Dans un accident fou sur une autoroute en Californie, une mini-fourgonnette monte sur une moto, après quoi elle se coince dans la mini-fourgonnette et le conducteur continue de rouler sur l’autoroute comme ça. Le cavalier a heureusement vécu pour raconter son histoire.

Nous vous avons apporté plusieurs histoires d’accidents au cours des dernières semaines, mais celle-ci est plutôt bizarre. Enregistrée sur l’autoroute par un homme sur son téléphone, cette vidéo est devenue virale sur Internet. Ici, vous pouvez voir le conducteur d’une mini-fourgonnette descendre la 91 Freeway, mais il y a une moto coincée sur le pare-chocs avant de la mini-fourgonnette. Cet incident s’est produit en Californie il y a environ une semaine et c’est l’un des accidents de la route les plus fous que nous ayons vus depuis quelque temps.

Voici un accident de route fou d’une moto coincée dans une mini-fourgonnette.

Il s’agit d’un incident de délit de fuite où le conducteur de la mini-fourgonnette a heurté une moto devant lui. La mini-fourgonnette ne s’est cependant pas arrêtée mais a continué à accélérer sur l’autoroute avec la moto brusquement coincée sur le nez de la voiture. L’arrière de la moto est complètement endommagé et toujours traîné avec la voiture, il crachait du feu sous la voiture tout au long du trajet. La moto ressemble à une moto super sportive Honda.

Le conducteur de la mini-fourgonnette savait qu’il ne pourrait pas continuer longtemps comme ça. Il s’est donc arrêté et a abandonné le véhicule et s’est enfui à pied de l’autoroute à McKinley. La California Highway Patrol a confirmé qu’il s’agissait d’un délit de fuite. Le cavalier a heureusement été sauvé de sa vie et il n’a subi que des blessures aux bras et aux jambes. Le conducteur de la camionnette, âgé de 25 ans, a été arrêté le lendemain et inculpé de délit de fuite.

Chain Arunritthirot, le motocycliste, a ensuite parlé de l’incident et de la façon dont il avait été projeté à 200 pieds de sa moto en raison de l’impact. La collision s’est produite en plein milieu de l’autoroute et, comme la plupart des cas d’accident, le pilote n’avait aucune idée de ce qui s’est réellement passé en ce moment. Le cavalier a dit que l’incident était presque «… intentionnel, comme s’il m’avait traqué.» Cet incident aurait pu facilement ôter la vie du motocycliste si l’impact avait été plus dur ou s’il avait été projeté sous une circulation venant en sens inverse.

Le pilote prétend qu’il roulait à environ 65 mi / h lorsque la mini-fourgonnette l’a frappé par derrière à environ 70 mi / h et ne s’est toujours pas arrêté. L’impact a été si dur que l’arrière de la moto est passé sous la mini-fourgonnette et y est resté coincé alors que le conducteur n’en a rien fait. Lorsqu’il s’est finalement arrêté, il a fui la scène à pied pour se laver. Des témoins ont même tenté de l’arrêter mais sans aucun effet. Cette vidéo a été enregistrée par Natalie Duran et Will Ross et ils ont également informé la California Highway Patrol. Le cavalier était toujours sous le choc mais a remercié Duran et Ross d’avoir enregistré les images qui ont conduit à l’arrestation. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête.