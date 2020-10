Une mission sur Mars à l’habitat HI-SEAS: mises à jour en direct

Rafraîchir

Space.com va sur Mars

(Crédit d’image: Space.com/Chelsea Gohd)

Ça arrive enfin, je vais sur Mars! Eh bien, pas vraiment, mais je rejoindrai une mission simulée sur Mars dans l’habitat HI-SEAS à Hawaï en novembre aux côtés de l’astrobiologiste et commandant d’équipage Michaela Musilova (qui est également directeur de HI-SEAS), l’aviateur de l’armée de l’air et chef de l’ingénierie Amanda Knutson. , le vétérinaire et médecin en chef Brandy Nunez, le rédacteur scientifique et responsable des communications scientifiques de l’équipage Beth Mund et l’artiste et vice-commandant de l’équipage Richelle Gribble.

La mission fera partie du programme Sensoria, qui vise à soutenir les groupes sous-représentés dans le secteur spatial.

<< Toutes nos missions seront dirigées par des femmes et à majorité féminine. Nous accueillerons bien entendu à bras ouverts nos collègues masculins, mais nous pensons que les femmes doivent être placées au centre de notre vision commune de l'exploration spatiale, qui les femmes doivent avoir une plate-forme de développement professionnel, des opportunités de recherche et de formation », a déclaré JJ Hastings, bio-ingénieur et co-fondateur de Sensoria, qui occupe le poste de PDG d'Analogs LLC, une société qui soutient le programme Sensoria, a déclaré à Space.com en janvier .