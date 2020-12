Une mise à jour Nintendo Switch rend le partage de captures d’écran plus facile que jamais

Si vous avez déjà essayé de partager des captures d’écran et des vidéos enregistrées à partir de votre Nintendo Switch, vous savez que le processus peut être ennuyeux. Le moyen le plus simple est probablement de partager l’image ou la vidéo sur une plateforme sociale, de la télécharger, puis d’en faire ce que vous voulez.

Maintenant, Nintendo propose une mise à jour pour le commutateur et une partie de celle-ci comprend une amélioration de la qualité de vie pour le partage de captures d’écran et de vidéos de votre album. Fondamentalement, vous pouvez désormais envoyer rapidement des captures d’écran sur votre téléphone ou votre PC, en utilisant deux méthodes différentes.

Pour les smartphones et les tablettes, vous utiliserez un code QR. Sélectionnez jusqu’à dix photos et une vidéo de votre album, puis choisissez le Partage et édition option, et enfin, Envoyer vers un smartphone. Cela générera un code QR, que vous pourrez ensuite scanner sur votre appareil intelligent.

Si vous préférez envoyer vos images sur votre PC, vous aurez juste besoin d’un câble USB prenant en charge les transferts de données. À partir de là, connectez simplement votre Switch à votre ordinateur, accédez au Gestion de données section, et sélectionnez Gérer les captures d’écran et les vidéos, et enfin Copier sur un ordinateur via une connexion USB.

Dans l’ensemble, ce sont des ajouts solides à la Nintendo Switch. Partager des captures d’écran avec vos amis est bien, mais auparavant, les options étaient limitées et un peu ennuyeuses. Cela devrait vous aider.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous heureux de voir de nouvelles options de partage sur la Nintendo Switch? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs: