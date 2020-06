Une mise à jour majeure rend le portail Facebook plus utile que jamais

Le portail Facebook n’est ni le meilleur affichage intelligent ni le moins cher, mais cela est sur le point de changer. Une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement sur les appareils Portal qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités et une poignée d’améliorations qui la rendent plus utile que jamais.

L’amélioration la plus importante est l’ajout de Messenger Rooms, qui permettra aux utilisateurs du portail de discuter avec leurs amis et leur famille lors d’appels vidéo de groupe. Cependant, il n’y aura de la place que pour 50 personnes au maximum, mais les participants pourront rejoindre un appel vidéo même s’ils n’ont pas de compte Facebook.

Avec l’ajout de Messenger Rooms, Facebook a également décidé d’apporter des améliorations à la qualité de vie. Par exemple, les participants à l’appel peuvent remplacer l’arrière-plan par une image présélectionnée à l’aide des espaces de portail lorsqu’ils se trouvent sur Messenger ou Messenger Rooms. Une nouvelle option pour flouter l’arrière-plan sera également disponible.

Grâce à la dernière mise à jour, les propriétaires de portail pourront accéder aux pages et groupes Facebook en utilisant leur affichage intelligent. Auparavant, il n’était possible de se rendre en direct que sur un profil personnel, mais maintenant vous pouvez également diffuser sur les pages et les groupes Facebook.

Enfin, Facebook a annoncé qu’il ajoutera une nouvelle fonctionnalité «Hey Portal» qui permettra aux utilisateurs de démarrer des appels WhatsApp (compte WhatsApp requis). La prise en charge des commandes en anglais britannique sera également incluse.