Une mère parfaite : c’est quoi ce nouveau thriller policier avec Julie Gayet et Tomer Sisley sur TF1 ?

Eh oui, l’heure de la rentrée a bien sonné et c’est aussi un moment très marquant de l’année pour la télévision pour dévoiler aux téléspectateurs de nouveaux grands projets. C’est justement le cas chez TF1 avec la sortie prévue de « Fugueuse » ou encore « Une Affaire française » dans quelques semaines. Mais en attendant, les fans du genre thriller policier peuvent déjà commencer cette nouvelle semaine en beauté puisque la chaine a prévu de dévoiler ce lundi 6 septembre à partir de 21H05, sa nouvelle minisérie en 4 épisodes de 52 minutes, intitulée « Une Mère Parfaire ». Un titre adapté du roman éponyme de l’écrivaine américaine Nina Darnton, qui a été réalisé par Fred Garson (Insoupçonnable, The Dancer) et mettant en scène Julie Gayet, Tomer Sisley ou encore Eden Ducourant. Que nous réserve alors cette nouvelle minisérie ?

« Une Mère Parfaire », c’est quoi l’histoire ?

Présentée comme étant le thriller évènement de la rentrée, cette nouvelle minisérie intitulée « Une mère parfaite » promet de faire beaucoup parler d’elle pendant un bon moment.

Quant à l’histoire de la série, le réalisateur nous emmène à Berlin, pour y suivre la vie paisible et bourgeoise d’Hélène Berg. Cependant, cette vie si tranquille qu’elle mène va malheureusement basculer lorsqu’elle reçoit un appel téléphonique pour lui dire que sa fille, Anya, étudiante à Paris, est la principale suspecte dans une affaire de meurtre.

Connaissant sa fille et étant complètement convaincue de son innocence, Hélène prend tout de site le premier vol pour la retrouver afin de la sortir du pétrin. Arrivée sur place, elle décide alors de mener sa propre enquête avec l’aide de Vincent, un avocat français. Mais ce n’est pas tout puisque l’homme est aussi son amour de jeunesse qu’elle n’avait pas revu depuis vingt ans. Ensemble, l’avocat et la mère se mettent à chercher des preuves de l’innocence d’Anya. Cependant, au fur et à mesure qu’ils progressent dans leurs recherches, Hélène et Vincent découvrent tout à fait le contraire de ce qu’ils espéraient, des preuves très compromettantes à l’encontre d’Anya. Nos deux enquêteurs commencent alors à douter, notamment Hélène, qui se pose maintenant la question, et si c’était vrai, et si sa fille était vraiment coupable ? La réponse à cette question, nous l’aurons ce soir sur TF1.

Qui verra-t-on au casting de cette minisérie ?

Comme vous le savez surement déjà, cette nouvelle minisérie sera portée par Julie Gayet, que nous avons déjà pu voir dans « Soupçons » en 2019 ainsi que dans un épisode de la saison 4 de « Dix pour cent ». La comédienne est donc de retour à la télévision avec une toute nouvelle histoire dans le rôle d’Hélène Berg, une mère prête à tout pour innocenter sa fille accusée de meurtre. Avec elle, nous retrouverons également Tomer Sisley (Balthazar), dans le rôle de Vincent, l’avocat et l’amour de jeunesse d’Hélène. Quant au personnage d’Anya, la fille d’Hélène, elle sera incarnée par Eden Ducourant, qu’on a pu voir dans « Pour Sarah ».

Pour le reste du casting, nous aurons également l’occasion de voir au fil des épisodes d’autres acteurs comme Andreas Pietschmann (Dark) et Maxim Driesen (Un Village français) dans les rôles du mari et du fils d’Hélène, Cyril Gueï (Mensonges), Sylvain Dieuaide (Le Bazar de la charité), Charles Crehange (Demain nous appartient), et le chanteur et comédien Hatik (Validé).

Voilà donc ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle minisérie sur TF1. Donc, si vous êtes fans du genre thriller policier, rendez-vous ce soir sur la chaine à partir de 21H05 pour découvrir les deux premiers épisodes de cette minisérie intitulée « Une Mère Parfaire ».