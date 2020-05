Une malédiction zombie se déchaîne dans la série d’horreur Netflix – / Film

Si vous avez faim de nouveaux divertissements liés aux zombies, Netflix est là pour répondre à votre envie de Betaal, une série de thrillers d’horreur indiens de Blumhouse Television. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous, qui présente une escouade de policiers libérant sans le vouloir une horde de manteaux rouges zombies assoiffés de sang.

Betaal Trailer

Blumhouse Television a fait équipe avec SK Global Entertainment et Red Chillies Entertainment pour donner vie à cette série de thrillers d’horreur. Il est réalisé et écrit par Patrick Graham, codirigé par Nikhil Mahajanet co-écrit par Suhani Kanwar. C’est la même équipe qui a travaillé Goule, La première étape de Netflix dans le domaine de l’horreur indienne. Goule impliquait un monstre terrifiant tiré du folklore arabe, et il semble que Graham et ses collaborateurs exploitent une fois de plus des idées pour débloquer le mal ancien pour cette série. Goule était seulement trois épisodes, et IMDb prétend Betaal n’est que de quatre, c’est donc un exemple de Netflix montrant une certaine retenue et ne prolongeant pas une histoire au-delà de son point de rupture.

Ce n’est un secret pour personne que Netflix a intensifié son jeu international au cours des dernières années, et c’est clairement une tentative de créer une série digne de buzz qui vise carrément l’un de ses plus grands pays encore non dominés tout en ayant suffisamment d’éléments de genre reconnaissables pour devenir un succès croisé et attirer des fans du monde entier.

Note latérale: sur un plan purement visuel, le costume pour les zombies est très cool – presque comme si les White Walkers et les wights de Le Trône de Fer ont été zombifiés lors des combats de la guerre d’indépendance. Je le creuse.

Le cinéma indien est un énorme angle mort pour moi, mais cette bande-annonce m’a inspiré pour essayer de plonger et d’explorer les divertissements de cette partie du monde. Je ne connais pas (encore) ces acteurs, mais vous pouvez les reconnaître: Viineet Kumar Singh (Mukkabaaz, Barde de sang), Jitendra Joshi (Jeux sacrés), Aahana Kumra (Rouge à lèvres sous mon Burkha), et Suchitra Pillai (Dil Chahta Hai).

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Le mal est éternel. Des créateurs de « Get Out », « Insidious », « Bard of Blood » et « Ghoul » viennent une autre série d’horreur qui repousse les limites et élève les genres. Alors qu’il est en mission pour déplacer les indigènes de la forêt de Campa afin de construire une route, Sirohi et son équipe déchaînent sans le vouloir la malédiction de la montagne Betaal qui fait des ravages sur le peuple et menace de mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons.

Betaal premières sur Netflix sur 24 mai 2020.

