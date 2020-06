Une KTM 1290 Super Duke sur quatre roues

Ce quad basé sur un KTM 1290 Super Duke a été construit par E-ATV et malgré les modifications, il ne pèse que 238 kg. Le 177PS de puissance est toujours intact entre ces roues. Vous pouvez imaginer la performance par vous-même.

La KTM Duke 790 est déjà une machine maniaque et suffit à effrayer la plupart des gens. Bien que nous n’ayons pas le KTM 1290 Super Duke ici en Inde, ayant eu un avant-goût du Duke 790, nous ne pouvons que commencer à imaginer ce qu’est vraiment une machine monstre qu’est le 1290 Super Duke. Nous vous avons apporté plusieurs mod-jobs de moto fous au cours des dernières semaines, mais ce que nous avons ici est quelque chose qui nous a même époustouflé. Vous ne seriez fâché que si vous construisiez un quad basé sur une KTM 1290 Super Duke.

Il s’agit d’un quad basé sur un KTM 1290 Super Duke.

Et c’est exactement ce que ces gens d’E-ATV Racing ont fait. Ils ont pris un Super Duke 1290 et lui ont donné quatre roues. Ne pensez pas que c’est moins maniaque maintenant avec l’ajout de deux roues. E-ATV Racing construit des VTT basés sur KTM depuis un certain temps maintenant et ils ont pas mal de modèles dans leur sac. Cela inclut divers modèles basés sur le 690 Duke, le 990 Duke et même le 1190 RC8. Mais cet E-ATV 1290 SD-R est vraiment autre chose et ce doit être l’un des modèles les plus fous que la société ait jamais construits.

Vous remarquerez que tous les panneaux de carrosserie de ce VTT sont exactement identiques au 1290 Super Duke standard, y compris les phares et même le combiné d’instruments. Sans altération de la carrosserie, l’E-ATV a complètement retravaillé le châssis, le système de suspension et la section de bras oscillant arrière pour donner naissance à ce monstre de machine. Même le moteur et le système d’échappement semblent sans aucune modification. Pour vous donner un résumé, ce moteur produit 177PS de puissance et même avec le poids supplémentaire et des roues supplémentaires, il peut toujours propulser ce quad de zéro à 100 km / h en seulement 3 secondes.

Il a 177PS de puissance et ne pèse que 238 kg. Imaginez la performance

Cette modification n’est cependant pas seulement un autre travail de garage. Le cadre de ce VTT a été construit avec des tubes en chrome-molybdène. La suspension avant est reliée au châssis par des composants en aluminium à revêtement par poudre fraisé CNC. Pour les tâches de suspension, il y a deux amortisseurs TFX réglables à l’avant et un amortisseur WP à l’arrière. Pour les tâches de freinage, ce quad utilise des disques Brembo avec ABS combiné de Bosch.

Même après toutes ces modifications, ce super quad ne pèse que 238 kg et lorsque vous mettez les 177PS de puissance dans le mélange, vous pouvez vous attendre à des performances plus qu’écrasantes. Certains gars ont même été assez courageux pour atteindre une vitesse de 218 km / h sur cette bête. Plus de 200 km / h en quad? Nous ne savons pas comment cela se sentirait. Il est même livré avec un réservoir de carburant de 23 litres, de sorte que les visites des stations-service ne seraient pas si fréquentes non plus. Mais quel est le prix à payer pour une telle chose? Le E.-ATV 1290 SD-R est au prix de 34 900 euros (Rs 30 lakh). C’est cher, bien sûr, mais ce que vous obtenez n’est pas une chose ordinaire non plus.