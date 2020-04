Une IPA «brumeuse» pour ces temps fous – betanewsfr

Avec la pandémie de COVID-19 qui affecte toujours de manière importante les petites entreprises et les particuliers dans le monde entier, une chose que nous pouvons tous faire pour aider dans nos propres régions est d’acheter des produits locaux qui sont encore fabriqués et fabriqués.

Bien sûr, étant donné que l’accent est mis ici sur les critiques de bière, j’ai décidé de ramasser puis de réviser une bière de mon tout premier pack de quatre canettes qui ont été emballées avec amour par la dernière itération de Navigation Brewing Company, située dans le même bâtiment que Western. Avenue Studios à Lowell!

Cette bière, leur IPA toute l’année, brassée en permanence, verse une couleur orange opaque mais brillante avec des nuances dorées si elle est tenue à la lumière directe. La tête est légère mais cohérente et rétentive, avec une mousse décente couvrant la surface et de très bonnes jambes.

La dentelle est toujours bien faite aussi, avec des feuilles de résidus savonneux qui durent jusqu’à la prochaine gorgée et s’accumulent à nouveau. Je ne savais pas vraiment que ça allait être une IPA «brumeuse», mais je ne pense pas qu’ils optent pour une «NEIPA» ici, peu importe à quoi cela ressemble, compte tenu des statistiques à l’avant dire que c’est 7 % et 80 IBU, et comprend des houblons Magnum, Mosaic et Citra. C’est un rapport amertume / alcool très élevé s’ils recherchent quelque chose de juteux, mais je suppose que nous verrons comment cela se présente.

Le nez ici est la mandarine et la papaye avec une subtile composante de melon et quelques notes herbacées humides amusantes, probablement de la mosaïque. Il y a aussi un pin et un élément floral définis, bien que les notes tropicales et d’agrumes gagnent le jour quand tout est dit et fait, étant donné qu’il y a une grande poussée de fruité riche et dense semblable à la mangue et à l’ananas une fois qu’il se réchauffe un peu. Ça sent un peu comme un cocktail de fruits tropicaux houblonnés, pour être honnête, et je suis là pour ça.

Je suis vraiment surpris de voir à quel point celui-ci est tropical, mais ce n’est pas non plus une bombe à jus. Il y a un peu de structure et de direction qui penche vers le côté «West Coast IPA» des choses, c’est sûr – pour commencer, l’ajout de Magnum apporte une amertume très distincte à cela, et certaines des notes de pin sonnent haut et fort, en revanche, parmi les notes de pamplemousse et de saveur orange.

C’est assez bon, bien sûr, mais on a aussi l’impression qu’il manque quelque chose dans le département de la bouche; c’est un peu sous-carboné à mon goût malgré l’endroit où ils prennent la recette, et cela semble un peu levain et pâteux parfois même si le personnage de houblon essaie de le garder dans le domaine croustillant / à base de fruits. La finition semble également un peu inférieure à la normale, en particulier par rapport à certaines des excellentes offres IPA de ces gars-là à la brasserie elle-même.

La bière est un peu plus mince que prévu, et je trouve honnêtement certains des aspects les plus amers distrayants. Cependant, je terminerai volontiers mon pack de quatre et j’aimerais voir un jour cette petite brasserie locale proposer plus d’offres, peut-être même en lots plus petits ou en packs mixtes pour obtenir leurs styles plus inhabituels dans un meilleur format que les cultivateurs. Je sais qu’ils peuvent faire du bon weissbier à l’allemande, par exemple. Faisons en sorte que cela arrive!

À votre santé! Buvez de la bonne bière et restez en sécurité!

Navigation IPAStyle: IPAABV: 7%NOTATIONSApparence: 4/5Parfum: 4/5Goût: 3,75 / 5Bouche: 3,75 / 5Global: 3,75 / 5