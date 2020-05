Une interdiction par l’État de l’AFL de priver Port Adélaïde d’une saison anniversaire de 150 ans

Happy Garden Pack Premium Trampoline 305cm réversible vert / bleu ADELAÏDE + filet, échelle, bâche et kit d'ancrage

DESCRIPTION : Le trampoline est l'un des jeux de plein air parmi les plus prisés. Il permet de pratiquer ce sport ludique en toute sécurité avec le filet de protection et les piliers protégés par de la mousse. La taille de ce trampoline est idéale pour tous les jardins et permet d'initier les plus petits.