Une «  infodémie imparable  » de canulars dangereux de Covid-19 et de théories 5G aurait pu être évitée, selon les députés

Des informations erronées sur le coronavirus ont été autorisées à se propager «avec virulence» sur les médias sociaux en raison des retards du gouvernement sur la nomination d’un organisme de réglementation des méfaits en ligne, ont constaté les députés. Une «infodémie imparable», allant des traitements de canular dangereux aux théories du complot qui ont conduit à des attaques sur les ingénieurs 5G, aurait pu être évité, a déclaré le rapport du Comité du numérique, de la culture, des médias et du sport. noise5G sabotageBT a signalé trente tentatives distinctes de sabotage sur l’infrastructure numérique du Royaume-Uni sur un mois, à la suite de fausses allégations liant Covid à la 5G sont devenues virales pendant le verrouillage.Les preuves recueillies par les députés «ont constamment souligné une perte de confiance dans les institutions avec la pandémie donnant une opportunité à l’État des acteurs comme la Russie, la Chine et l’Iran se répandent pour diffuser de fausses nouvelles, des escroqueries financières et des contenus malveillants. « Les entreprises de médias sociaux ont bénéficié financièrement de l’infodémie de Covid, selon les députés (Photo: PA) Les géants de la technologie ont profité Le rapport a accusé le gouvernement d’avoir retardé la législation énoncée dans le Livre blanc sur les dangers en ligne, publié en avril 2019, qui proposait un devoir de diligence sur la technologie Le règlement «léger» proposé dans le plan gouvernemental devrait maintenant être resserré, ont déclaré les députés, après avoir constaté que «les entreprises technologiques ont bénéficié de permettre aux diffuseurs de désinformation de monétiser leur contenu, au profit des deux plateforme et éditeur »pendant la pandémie. Le député Julian Knight, président du comité DCMS, a déclaré:« Nous demandons au gouvernement de nommer le régulateur maintenant et de mettre en œuvre la législation de premier plan sur les médias sociaux que nous promis depuis longtemps. »« Choquant »« La prolifération des allégations dangereuses concernant Covid-19 a été imparable. Les preuves que les entreprises de technologie ont pu bénéficier de la monétisation de fausses informations sont choquantes. »La crise des coronavirus a démontré que« sans le poids de la loi, les entreprises de médias sociaux ne sont pas incitées à considérer un devoir de diligence envers ceux qui utilisent leurs services, Le rapport reconnaît les innovations introduites par les entreprises de médias sociaux pour contrer la désinformation, comme l’outil «corriger le dossier» de Facebook aux côtés des étiquettes d’avertissement. Cependant, l’outil de correction «a négligé la majorité des personnes qui auraient pu être exposées à de la désinformation, tandis que Twitter L’étiquetage a été jugé incohérent. » Impact de l’infodémie de Covid-19 sur la santé publique Des informations erronées sur Covid ont conduit des personnes à utiliser des remèdes nocifs tels que l’ingestion de désinfectant. Un anesthésiste consultant dans un grand hôpital de Londres a décrit l’impact de la désinformation comme énorme parce que les patients malades ont refusé d’aller à l’hôpital. Théories du complot BT a signalé trente tentatives distinctes de sabotage sur l’infrastructure numérique du Royaume-Uni sur un mois avec environ quatre-vingts attaques sur des sites exploités par les quatre réseaux mobiles, dix-neuf à proximité d’infrastructures critiques telles que les pompiers, la police et les postes d’ambulance. Le personnel d’EE et les sous-traitants ont été confrontés à 70 incidents distincts, y compris «des menaces de tuer et des véhicules conduits directement sur le personnel». Les sociétés de médias sociaux Google ont pris des mesures pour démonétiser un livestream YouTube d’une interview de London Real avec David Icke – mais à la suite d’une diffusion en direct à Londres de la même interview, jugée par l’Ofcom comme étant en violation de la réglementation, les hôtes ont été autorisés à conserver leurs revenus. généré à partir de Super Chats – une fonction de monétisation permettant aux téléspectateurs de faire un don en échange d’un message apparaissant sur le livestream.

