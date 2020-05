Une histoire vraie sur le faux art, la courte histoire de la longue route – / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous nous précipitons dans l’espace où habitent des choses sombres, trouvons un genre de club de combat non conventionnel, nous prenons pour une balade artistique, faisons un long voyage sur la route et trouvons une libération personnelle en Australie-Occidentale.

Au dessous de

Maziar Lahooti a un genre unique de club de combat qu’il aimerait nous présenter.

Mettant en vedette Ryan Corr et Anthony LaPaglia, BELOW est une comédie noire avec une approche unique et provocatrice du système de détention des demandeurs d’asile en Australie. Lorsque le con-artiste darkweb Dougie atterrit dans le fond sanglant d’une arnaque qui a mal tourné, son beau-père bourru, Terry, accepte de payer ses dettes. En retour, Dougie doit prendre un emploi au centre de détention pour réfugiés où Terry travaille. Toujours le griffeur, Dougie découvre un moyen de gagner de l’argent en diffusant en direct le club de combat clandestin dirigé par le personnel de sécurité moralement en faillite du centre. Mais lorsque les choses vont inévitablement vers le sud, Dougie est peut-être la seule à vouloir prendre position. Le réalisateur irano-australien d’origine norvégienne Maziar Lahooti fait ses débuts avec cette comédie diaboliquement sombre, adaptée à l’écran par le dramaturge de Perth Ian Wilding à partir de sa pièce primée du même nom. Rejoignez Corr (Holding the Man) et LaPaglia (Balibo) sur le ring sont Phoenix Raei de The Heights et Alison Whyte de The Kettering Incident, ainsi que Morgana O’Reilly (Wentworth) et Zenia Star (The Merger). Ci-dessous n’a pas peur de se salir les mains car il s’attaque à des problèmes difficiles, ce qui entraîne une audace délibérément provocatrice d’un film qui ne manquera pas de faire parler le public.

Un morceau de satire qui vise la crise de la détention des demandeurs d’asile en Australie? C’est presque comme si nous faisions face à la même chose à nos frontières. La bande-annonce est merveilleusement incohérente et sans gouvernail, et l’action ne fait rien pour vous dire ce qui se passe. Pourtant, si vous allez vous balancer sur les pouvoirs en place et frapper pour faire passer votre message, c’est la façon de le faire.

Spoutnik

Réalisateur russe Egor Abramenko ne déconne pas.

En raison de ses méthodes controversées, la jeune médecin Tatiana Yurievna (Oksana Akinshina) est sur le point de perdre sa licence médicale. Mais sa carrière n’est peut-être pas terminée. Après avoir été recrutée par l’armée, Tatiana est amenée dans un centre de recherche scientifique sécurisé pour évaluer un cas très spécial, celui de Konstantin Sergeyevich (Pyotr Fyodorov), un cosmonaute qui a survécu à un mystérieux accident spatial et est revenu sur Terre dans une condition unique: il y a quelque chose en lui qui ne se montre que tard dans la nuit. L’armée a des plans néfastes pour cela. Tatiana veut l’empêcher de tuer Konstantin. Et la créature elle-même se nourrit de la destruction.

C’est de mauvaise humeur, se sent excitant et frais, et a une prémisse décalée. De plus, merci au directeur de la photographie d’avoir chaque goutte d’image avec une tension étrange sur mesure pour une histoire comme celle-ci. Je suis impressionné.

Musique de saleté

Réalisateur Gregor Jordan est ici avec plus Tim Winton la bonté.

Georgie Jutland (Kelly Macdonald) tient à peine le coup ces jours-ci sans boire. Autrefois infirmière, elle est maintenant piégée dans le port de pêche de remous de White Point avec le baron des écrevisses local, Jim Buckridge (David Wenham) et ses deux fils, dont elle ne peut espérer remplacer la mère décédée. Une nuit brumeuse, elle voit la silhouette solitaire de Lu Fox (Garret Hedlund) apparaître dans les brumes de la baie. Il y a longtemps, il était un musicien de la terre, mais maintenant il survit en tant que braconnier – un choix imprudent étant donné l’emprise de fer de Jim sur le commerce de la pêche local. Basé sur le roman acclamé par la critique de l’écrivain australien emblématique Tim Winton, Dirt Music est un conte d’amour et de rédemption, dans le contexte impressionnant de l’Occident australien.

Si vous n’avez pas encore vérifié Le tournant, Je le recommande absolument. C’est un grand film. De petits contes explosifs qui sont tous merveilleusement entrelacés en font un chef-d’œuvre tranquille de la narration, et le livre est encore mieux. J’ai l’impression que c’est à peu près la même chose dans la façon dont ces personnages sont moins caricaturaux que réalistes. Il semble lourd, honnête et discrètement puissant.

Made You Look: une histoire vraie sur le faux art

Réalisateur Barry Avrich est ici avec une histoire édifiante de riches qui se font arroser.

Made You Look est un documentaire criminel américain sur la plus grande fraude artistique de l’histoire américaine dans le monde de l’art super riche, super obsédé et super rapide de New York.

Premièrement, personne ne devrait être escroqué; c’est amoral, et c’est faux. Deuxièmement, ce genre d’histoire me fait sourire. La fraude artistique n’est pas un crime sans victime, mais je ne peux pas vous dire pourquoi je suis si chatouillé à l’idée que les riches soient dupés comme ça. À cette fin, certaines des personnes interrogées ici sont un peu choquées par le tout, donc il ne semble pas y avoir de lourdeur au-dessus du sujet. Pense L’art du vol se rencontre McMillions.

La courte histoire de la longue route

Réalisateur Ani Simon-Kennedy raconte une petite histoire.

Pour l’adolescente Nola (Sabrina Carpenter), la maison est la route ouverte. Son père autonome (Steven Ogg) est son ancre dans une vie éphémère. La paire sillonne les États-Unis dans un camping-car joliment rénové, savourant leur indépendance et joindre les deux bouts en faisant de petits travaux. Une rupture choquante, cependant, met Nola toute seule. Elle se rend à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à la recherche d’une mère qu’elle n’a jamais connue. Lorsque son camping-car tombe en panne de façon inattendue, elle établit un lien avec un propriétaire d’atelier de carrosserie (Danny Trejo) et sent la possibilité d’amarrer son navire dans cette tempête.

Cela sera indubitablement perdu parmi les autres options disponibles. J’implore certains d’entre vous de regarder au moins la bande-annonce. Oui, il se passe des choses lourdes ici. De plus, l’histoire semble un peu guindée à certains endroits. Pourtant, c’est l’attrait. C’est comme une longue et lente brûlure. Les enjeux semblent assez faibles mais, pour l’instant, les histoires de personnes voulant se libérer d’un système qui veut que les gens suivent une certaine direction dans la vie sont libératrices et passionnantes.

