Une histoire moderne des coups d’État ratés: comment les soulèvements politiques se déroulent dans les sociétés d’aujourd’hui

Les Carabineros ouvrent le feu sur les Nacistas occupant le Seguro Obrero. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Les gens ont comploté pour prendre le contrôle du gouvernement depuis environ aussi longtemps que le gouvernement existe, but pour chaque coup d’État réussi, il y en a des centaines qui ont échoué de façon spectaculaire. Certains coups d’État ratés se terminent par un déluge de violence qui ne fait que diviser encore plus leurs compatriotes, tandis que d’autres s’essoufflent quand il devient clair qu’ils ne fonctionneront pas.

Le massacre de Seguro Obrero

En 1938, le Chili a été impliqué dans une élection présidentielle houleuse qui opposait le libéral-conservateur Gustavo Ross Santa María à Pedro Aguirre Cerda du Front populaire et au candidat nouvellement formé de l’Alliance populaire, également soutenu par le mouvement national-socialiste du Chili, Carlos Ibáñez del Campo. Le 5 septembre, alors qu’il semblait que Ross allait remporter la victoire, un groupe d’environ 30 nazis chiliens a repris le bâtiment Seguro Obrero pour y installer Ibáñez par la force.

En peu de temps, une équipe de carabiniers (la police nationale chilienne) a commencé à tirer sur les envahisseurs alors qu’un groupe entièrement différent de jeunes nazis occupait un bâtiment de l’université voisine du Chili. Une fusillade a suivi, se terminant par la reddition du camp universitaire, qui ont été conduits au bâtiment Seguro Obrero pour parler un peu de sens à leurs camarades. Ils ont attiré ses occupants sur la promesse que le carabiniers seraient des sacs froids à propos de tout cela et se seraient immédiatement fait des menteurs quand on disait carabiniers aligné tous les 60 nazis rendus contre un mur et les a abattus. Il n’y avait que quatre survivants.

Le bombardement de La Moneda le 11 septembre 1973 par les forces armées chiliennes. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / Wikimedia Commons)

The 1973 Chilean Coup D’état

Au début des années 70, les États-Unis s’inquiétaient du fait que le président chilien, Salvador Allende, poussait le pays vers le socialisme, alors la CIA (et le président Nixon) ont discrètement canalisé de l’argent vers ses partis opposés. Ils ont également fourni des fonds à des groupes connus pour comploter des coups d’État.

Le 11 septembre 1973, la marine chilienne a repris la ville portuaire de Valparaiso alors que des chars poussaient sur le palais du président Allende au centre-ville de Santiago, et tout l’enfer s’est déchaîné quand Augusto Pinochet soldats ordonnés d’attaquer le bâtiment et des avions de combat pour tirer sur le palais. Alors que les partisans d’Allende fuyaient le carnage, ils ont été rassemblés, torturés et tués. Officiellement, Allende mort d’un suicide dans son palais, bien que certains croient que son suicide a été mis en scène après coup. Pinochet a dirigé le pays pendant les 17 années suivantes.

Les partisans du coup d’État célèbrent la victoire à Téhéran. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

The 1953 Iranian Coup D’état

Dirigé par l’agent principal de la CIA Kermit Roosevelt, deux coups d’État ont été menées en l’espace de quatre jours en août 1953 pour tenter de déstabiliser le gouvernement iranien, bien-aimé Premier ministre Mohammad Mossadegh (qui a nationalisé l’industrie pétrolière iranienne, dont les États-Unis ne se souciaient pas), et l’a remplacé par Mohammad Reza Pahlavi, le dernier Shah d’Iran.

C’était le agence de renseignement premier gros coup d’État, et ils ont balancé fort dessus. Roosevelt a racheté la presse iranienne et a commencé à faire circuler de la propagande anti-Mossadegh avant de convaincre le clergé islamique que Mossadegh représentait une menace, auquel cas la CIA a tenté d’enlever Mossadegh à son domicile. Après les avoir combattus, ils ont renoncé au coup d’État initial et se sont regroupés.

À la suite du coup d’État manqué, la CIA en a planifié un deuxième qui non seulement a renversé Mossadegh, mais l’a mis en prison pendant trois ans. Après sa libération, il a été assigné à résidence pour le reste de sa vie. Grâce au coup d’État, l’Iran a divisé ses revenus pétroliers de 50 à 50 avec un consortium international qui contrôlait la production et la commercialisation.

En attente de la contre-attaque devant la Maison Blanche de Moscou. (David Broad / Wikimedia Commons)

Le coup d’État d’août

Après être devenu président de l’URSS en 1988, Mikhail Gorbatchev a tenté de rapprocher l’Union soviétique de l’Occident par la diplomatie et une entrée sur le marché libre. Les communistes conservateurs pensaient qu’il détruisait le pays, alors une équipe hétéroclite de politiciens, de militaires et du KGB se sont réunis pour renverser Gorbatchev.

Le 18 août 1991, les communistes purs et durs a tenté de prendre le pouvoir du président en l’enfermant dans sa villa de vacances avant d’exiger qu’il démissionne de son poste. Malheureusement pour eux, les hommes derrière le coup d’État n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Leurs dirigeants se sont disputés entre eux tout en buvant apparemment abondamment.

Le coup d’État s’est effondré le 21 août, après que le président nouvellement élu de la Russie, Boris Eltsine, l’ait dénoncé et organisé des manifestations de rue avec le peuple russe. En décembre, Gorbatchev a démissionné de son poste de chef de l’Union soviétique, de sorte que le coup d’État s’est avéré non seulement infructueux mais inutile.

Corazon Aquino prête serment en tant que président des Philippines au Club Filipino, à San Juan, le 25 février 1986 (Archives du palais de Malacañang / Wikimedia Commons)

le 1986-1990 Tentatives de coup d’État aux Philippines

Entre 1986 et 1990, des loyalistes de l’ancien président philippin Ferdinand Marcos ont tenté multiple coups pour renverser son successeur, Corazon Aquino. Un en novembre 1986 et un autre en juillet 1987 ont été arrêtés avant même qu’ils ne puissent commencer, mais un coup d’État en août 1987 a fait 53 morts après que des soldats ont attaqué le palais présidentiel. Deux ans plus tard, les rebelles ont bombardé le palais et ont pris le contrôle du quartier général de l’armée de l’air et de deux stations de radiodiffusion avant d’être réprimés.



Franklin Delano Roosevelt au début des années 1930. (Getty Center / Wikimedia Commons)

L’intrigue commerciale

En 1933, le plus haut niveau d’hommes d’affaires américains aurait tenté de renverser le président Franklin Delano Roosevelt. Selon le général de division à la retraite du Corps des Marines Smedley Butler, les membres conservateurs du secteur des affaires hérissés à la campagne de Roosevelt promet de créer des dizaines de nouveaux emplois gouvernementaux et de mettre fin à l’étalon-or, ils ont donc prévu de former une organisation de vétérans fascistes dirigée par Butler à expulser le Squire of Hyde Park. On ne sait pas si quelqu’un a réellement tenté de renverser la présidence de Roosevelt, mais bien que ce prétendu coup d’État ait été présenté comme fantaisiste, il n’est pas impossible qu’un petit groupe de financiers tente de prendre le contrôle de la Maison Blanche avec quelqu’un ayant un grand amour pour le capitalisme.