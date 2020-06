Une grande aventure libère Sackboy de LBP

Je ne peux pas dire de mauvaises choses Petite grosse planète la franchise. Comme, littéralement. Ma femme va commencer à me lancer des choses si je vois une phrase croisée sur l’un de ses jeux préférés de tous les temps. Hélas, la série a pris un véritable virage à la baisse après ce premier jeu incroyable et j’ai tendance à le blâmer du fait qu’elle se concentre trop sur les aspects de fabrication et de construction de niveau et pas assez sur les grandes aventures de Sackboy. Il y a une raison pour laquelle Media Molecule a divisé les aspects de fabrication en son propre objet, libérant Sackboy pour enfin s’aventurer sous son propre pouvoir. Présenté à l’événement de révélation PS5 aujourd’hui, Sackboy: une grande aventure est le magnifique jeu de plateforme 3D houblonné et / ou boppy que Sackboy a toujours mérité, et si la bande-annonce est un indicateur, il amène également des amis. Ch-ch-check, vérifiez-le.

La

De la bouche de Sony lui-même: «Héros emblématique de la PlayStation, Sackboy revient dans une toute nouvelle aventure 3D avec un schéma de contrôle profondément immersif et expressif. Les joueurs peuvent entreprendre ce voyage en plate-forme épique en solo ou s’associer à des amis pour un plaisir multijoueur collaboratif et chaotique. Sackboy une grande aventure arrive sur PlayStation 5. » Pas grand chose, mais la bande-annonce vaut mille mots. Cette même musique de style The Go Team revient, tout comme le style d’art et d’artisanat que tout le monde associe désormais au titulaire Sackboy. J’adore l’apparence des plates-formes de broyage de machette en papier et il est bon de savoir que ce style classique fait son retour.

J’ai toujours trouvé bizarre que Sony n’ait jamais capitalisé sur une si grande mascotte malléable dans Sackboy plus qu’eux. Il semble que le moment soit venu, cependant, car cette plate-forme à venir sur PlayStation 5 me semble parfaite et carrément incroyable. Le gameplay multijoueur sera-t-il aussi agité et criant que le précédent Petite grosse planète entrées? Seul le temps nous le dira.