Une fusée européenne lancera aujourd’hui un remorqueur spatial et 2 satellites. Voici comment regarder en direct.

Arianespace prévoit d’envoyer un véhicule d’entretien des satellites – avec deux satellites – dans l’espace aujourd’hui (31 juillet) et vous pouvez regarder le lancement en ligne.

Le lancement aura lieu entre 18h30 et 19h16 heure locale à Kourou, Guyane française (17h30 et 18h16 HAE, ou 21h30 et 22h16 GMT). Vous pouvez regarder le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de Space.com, gracieuseté d’Arianespace. Vous pouvez également vous connecter directement à la diffusion Web d’Arianespace sur YouTube. La diffusion Web commencera environ 20 minutes avant le décollage.

Ce lancement sera le cinquième pour Arianespace en 2020. La mission a été retardée par rapport à sa date de lancement du mardi 28 juillet en raison de « vérifications techniques supplémentaires requises sous le carénage et le système de lancement double Ariane », Arianespace a déclaré dans un communiqué , mais les satellites sont par ailleurs prêts à partir.

Le vaisseau spatial de maintenance par satellite, appelé Mission Extension Vehicle 2 (MEV-2) sur la fusée Ariane 5 est le deuxième construit par la filiale de Northrop Grumman SpaceLogistics LLC pour le fournisseur de communications par satellite Intelsat. Le premier MEV, MEV-1, effectué un premier amarrage historique en février avec le satellite Intelsat et un IS-901, qui manquait de carburant. L’objectif à long terme de la série MEV est de ravitailler et de desservir les satellites vieillissants en orbite pour étendre leurs missions, ce qui pourrait être une option moins chère que l’envoi d’un satellite de remplacement.

Avec la mission MEV-1 considéré comme un succès en avril – le satellite Intelsat-901 a repris son fonctionnement normal ce mois-là, Intelsat a déclaré dans un communiqué – MEV-2 est prêt à être lancé pour rejoindre un autre satellite Intelsat, appelé Intelsat 1002.

« Une fois ancré, il [MEV-2] contrôlera l’orbite du satellite client à l’aide de ses propres propulseurs, « Arianespace dit dans un communiqué , ajoutant que le véhicule sera disponible pour d’autres missions après la maintenance du satellite Intelsat.

Deux satellites construits par Northrop Grumman, Mission Extension Vehicle 2 et Galaxy 30, vus avant leur lancement à bord d’une fusée Ariane 5. (Crédit d’image: Northrop Grumman)

Le MEV-2 sera empilé sur un satellite Intelsat appelé Galaxy 30, le premier satellite de remplacement dans le cadre d’un effort plus large visant à remplacer les satellites de communication nord-américains Galaxy vieillissants d’Intelsat. Les nouveaux satellites offriront un service multimédia ultra-haute définition permettant aux clients de contourner les entreprises pour la diffusion directe par satellite et une gamme de services haut débit, mobiles et réseau, a déclaré Arianespace dans le même communiqué.

Pour compléter les charges utiles, le satellite Maxar BSAT-4b lancé pour le compte de la société japonaise Broadcasting Satellite System Corp.Le satellite sera utilisé pour le service de télévision directe à domicile au Japon et servira de sauvegarde pour le BSAT-4a similaire, qui lancé en septembre 2017.

Le lancement d’aujourd’hui sera la 253e mission Ariane au total. Arianespace développe une fusée successeur, Ariane 6 , qui remplacera à terme les services de lancement fournis par le poids lourd Ariane 5.

