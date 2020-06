Une fuite massive révèle les principales caractéristiques et caractéristiques de la Samsung Galaxy Watch 3

La montre OG Galaxy en 42 et 46 mm

La Galaxy Watch 2 n’est … pas là, et la Galaxy Watch Active 3 non plus, mais Samsung semble prêt à dévoiler la Galaxy Watch 3 bientôt comme une sorte de suite combinée aux deux lancés en 2018 Galaxy Watch et l’automne dernier Galaxy Watch Active 2.

Là encore, un certain nombre de détails ont été révélés lorsque l’appareil portable compatible Android et iOS non publié payé la FCC une visite réglementaire, et à peu près tout le reste sonne vrai, reflétant un tas de fonctionnalités offertes par la Galaxy Watch et / ou Watch Active 2 d’origine.

Tailles d’écran, dimensions hors tout et capacité de la batterie

Exactement comme ses précurseurs susmentionnés, la Galaxy Watch 3 était attendue depuis longtemps maintenant dans deux tailles de boîtier différentes. Eh bien, aujourd’hui, nous pouvons ajouter les diagonales d’affichage et les mesures de l’appareil dans l’équation pour faire plusieurs observations importantes que vous voudrez peut-être considérer avant de décider quelle montre intelligente Samsung vous devriez acheter plus tard cet été.

Tout d’abord et le plus intéressant de tous, il semble que la Galaxy Watch 3 de 45 mm sera capable de presser un écran plus grand de 1,4 pouces dans un corps plus petit et plus fin de 45 x 46,2 x 11,1 mm que la Galaxy Watch de 46 mm, qui mesure 46 x 49 x 13 mm tout en arborant un écran de 1,3 pouces. La Galaxy Watch 3 de 41 mm serait également plus petite et plus mince que la Galaxy Watch de 42 mm, bien que la taille de l’écran de 1,2 pouce restera inchangée.

Parce que nous « connaissons » déjà la Galaxy Watch 3 ramener la lunette tournante physique d’entre les morts, nous pouvons supposer en toute sécurité que la taille de ladite lunette sera réduite par rapport à la Galaxy Watch. La Watch Active 2, rappelez-vous, a remplacé ce composant matériel pratique par une alternative logicielle, donc naturellement, les deux principales variantes de la Galaxy Watch 3 seront plus grandes dans l’ensemble tout en conservant les diagonales d’écran de 1,2 et 1,4 pouces.

La Galaxy Watch 3 et Watch Active 2 devraient également avoir beaucoup en commun en termes d’autonomie, bien qu’il n’y ait pas de mots sur le processeur qui se trouvera sous le capot du prochain appareil propulsé par Tizen. Cela pourrait toujours améliorer l’efficacité énergétique des batteries 247 et 340mAh sur les versions Galaxy Watch 3 de 41 et 45 mm respectivement.

Celles-ci sont plus petites que ce que propose la Galaxy Watch, mais identiques aux tailles de cellule sur les Watch Active 2 de 40 et 44 mm respectivement.

Capteurs et autres fonctionnalités

Si vous commencez à avoir le sentiment que Samsung prépare essentiellement une Galaxy Watch Active 2 avec une lunette rotative physique, les caractéristiques de santé supposées de la Galaxy Watch 3 ne feront qu’amplifier ce sentiment.

Encore un autre capteur de fréquence cardiaque haut de gamme avec 8 photodiodes de lecture d’impulsions et la prise en charge de la surveillance de la pression artérielle arrive, ainsi que la fonctionnalité ECG intégrée. Bien sûr, la plus grande nouveauté pourrait voir le moniteur ECG fonctionner, bien que Samsung ne puisse pas non plus recevoir l’autorisation de la FDA à temps pour cette version américaine qui approche rapidement.

Fonctionnalité ECG en action sur la Galaxy Watch Active 2 … en Corée

Nous ne savons pas si l’entreprise travaille sur des fonctionnalités de santé supplémentaires pour la Galaxy Watch 3, mais pour ce que cela vaut, le nombre de mémoire et de stockage devrait passer de 768 Mo et 4 Go respectivement à 1 et 8 concerts, même sur Bluetooth uniquement variantes.

Le support LTE en option est naturellement dans les cartes, tout comme la fonctionnalité GPS standard, la résistance à l’eau IP68, l’endurance MIL-STD-810G et la protection d’écran Gorilla Glass DX. Fait intéressant, le dernier rapport de SamMobile ne mentionne rien sur un modèle en aluminium, l’acier inoxydable et le titane semblant être les seules options de matériaux de construction.

De toute évidence, cette dernière saveur coûtera probablement un joli sou, rivalisant directement avec le Titanium à 799 $ et plus. Apple Watch Series 5, mais pour le moment, nous préférons ne pas spéculer sur des choses comme les étiquettes de prix et les calendriers de sortie. Cela étant dit, la Galaxy Watch 3 est Selon les rumeurs, il deviendrait officiel à un moment donné en juillet, ce qui signifie qu’il pourrait bien être mis en vente au moment où le duo Galaxy Note 20 devrait voir le jour.