Une forte satire de l’écrivain préféré – / Film

Il y a quelque chose d’un peu méchant dans un brouhaha anachronique à travers l’histoire. Le drame d’époque est souvent considéré comme l’apogée de la sophistication, le genre de genre qui rayonne de prestige et de costumes primés. Donc, lorsque vous associez cela à un dialogue torride et à un bord satirique pointu qui perce le placage dramatique du costume comme un sabre à pointe de poison, tout semble si vilain.

Tony McNamara semble prendre l’habitude de ce genre d’indiscrétions historiques. L’écrivain oscarisé de Le favori a écrit une nouvelle version satirique d’une figure historique avec la série comique Hulu Le grand, qui relate la montée «parfois vraie» de Catherine la Grande (Elle Fanning), d’une étrangère naïve à la dirigeante la plus célèbre de l’histoire de la Russie. Tout comme la comédie noire Yorgos Lanthimos 2018 qui a valu à McNamara un Oscar, Le grand est une comédie effrontée qui exacerbe le drame de la période lourde quand nous en arrivons à l’accepter – oui, le spectacle est tous les seins gonflés et affiche la décadence, mais ils disent Merde et ils baisent beaucoup. Mais en même temps Le grand peut avoir sa langue fermement dans sa joue (et, euh, dans d’autres endroits), il lui manque certaines des dents de Le favori, alors même que McNamara recycle une partie de la dynamique du personnage de son script – jusqu’à la femme de chambre qui vient de l’aristocratie, et une dame qui attend au lit avec le souverain. Il y a aussi tellement de lapins.

Le grand traverse les premières années du mariage de Catherine avec le cruel souverain Pierre III (Nicholas Hoult, ayant un souffle comme un gadabout erratique) avec un scintillement dans son œil, mais la série s’installe dans les pièges confortables d’un drame simple période assez rapidement. Ce n’est pas trop une surprise – on ne pouvait pas s’attendre à ce que la série maintienne ce niveau de farce tout en essayant de raconter une histoire convaincante sur la façon dont une jeune Catherine se transforme d’une princesse allemande joyeuse en une règle avisée qui conspire pour réussir un coup d’État d’état qui va renverser son mari mercuriel. Mais malgré les nombreux épisodes Le grand se consacre à tracer cet arc, il n’est pas entièrement réussi non plus.

Le grand commence avec Catherine, 19 ans, qui arrive en Russie pour épouser l’empereur Pierre III, remplie de rêves romantiques et de visions idéalistes de son nouveau mari. Mais elle est brutalement réveillée par le style de vie décadent et l’idiotie évidente de Peter, ainsi que par sa cour mesquine et tout aussi idiote. Désillusionnée rapidement par sa nouvelle vie et se sentant comme une étrangère livresque dans une cour matérialiste, elle décide de se suicider. Mais Catherine est arrêtée par sa femme de chambre rusée Marial (une scène qui vole Phoebe Fox), une ancienne aristocrate disgraciée, qui suggère que la grande et progressiste souveraine dont Catherine rêvait pourrait être elle-même.

La série suit Catherine alors qu’elle se fait des alliés sur le terrain et trébuche en préparant un coup d’État. Alors que Fanning est fantastique dans le rôle et se révèle remarquablement adepte de la comédie grincheuse, l’écriture pour Catherine rend difficile de croire qu’elle serait du tout une dirigeante qualifiée. En plus de souligner son amour de la philosophie et de l’art, l’optimisme implacable de Catherine devient une épine dans le côté de la série – idéal pour la comédie, mais pas idéal pour nous convaincre de la croissance du personnage. Le grand souffre du syndrome d’Armando Ianucci; il veut traiter les personnages comme des idiots ridicules la moitié du temps, et il veut que nous les prenions au sérieux comme des figures admirables l’autre moitié du temps. Ces tonalités concurrentes ne seraient pas tout à fait aussi perceptibles si la série n’avait pas un épisode trop long – à 10 épisodes, Le grand commence à s’affaisser au milieu, lorsque son ton plus grave se traduit par quelques épisodes ternes. Mais les derniers épisodes sont capables de renouveler l’énergie comique absurde avec laquelle la série a commencé. La principale raison de l’effondrement du milieu de l’épisode peut être attribuée à la romance peu attrayante sur laquelle McNamara décide de centrer la série.

En tant que figure historique, Catherine la Grande était connue pour sa chaîne d’amants puissants, il fallait donc s’attendre à ce que la jeune Catherine de Fanning gagne un amant à elle – celle-ci qui lui a été offerte par Peter, qui suppose odieusement que son malheur est en raison de leur mauvais sexe. Insulté dans un premier temps par ce «cadeau», Catherine est bientôt charmée par le beau Lion (un peu grognon Sebastian De Souza) et tombe amoureux de lui. Aussi attrayants que Fanning et De Souza soient, la relation est prévisible par les livres pour un drame historique, et menace de couper le vent de toute la série. La série parvient à se redresser avec beaucoup d’humour macabre – principalement fourni par le trio tordu de Peter, son meilleur ami Grigor (Gwilym Lee), et l’épouse de Grigor et la maîtresse de Peter, Georgina (Charity Wakefield). Les trois d’entre eux sont une force d’énergie chaotique qui apporte Le grand retour à sa comédie dépravée pour laquelle McNamara est connue. Hoult est particulièrement un plaisir à regarder, complètement dans son élément jouant du psycho bouffon. Sacha Dhawan est également remarquable en tant qu’intellectuel de la cour et l’un des premiers alliés de Catherine, Lord Orlo – sa performance tout aussi timide et ridicule réussissant à atteindre cet équilibre tonal parfait avec lequel le spectacle lui-même se débat.

Mais malgré certains des problèmes de tonalité et de rythme de Le grand, c’est toujours une comédie historique très agréable, bien qu’un peu plus légère sur la satire que prévu. Le montage est rapide, les scènes grotesques de débauche sont très drôles et les intrigues royales sont assez convaincantes – avec McNamara plongeant dans son Préféré sac comme inspiration pour les rivalités chiches que Catherine fait. Ce n’est peut-être pas incontestablement génial, mais c’est certainement une époque révolue.

Le grand premières sur Hulu le 15 mai 2020.

