Une forte demande pour la série 5G iPhone 12 signifie une forte activité pour certains fournisseurs

Selon Digitimes, les expéditions de composants utilisés dans la gamme Apple iPhone 12 Pro continue de croître. Les commandes de moteurs à bobine mobile (VCM) pour l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont principalement exécutées par deux sociétés japonaises, Alps et Mitsumi. Des sources ont déclaré à Digitimes que les expéditions globales de VCM pour la série iPhone 12 seront plus importantes que le nombre de tels composants livrés pour les unités iPhone 11. Les fabricants sous contrat à Taiwan seraient occupés à construire des unités VCM pour les fournisseurs japonais susmentionnés.

La demande croissante de la série 5G iPhone 12 a accéléré la chaîne d’approvisionnement



Les VCM sont de simples moteurs composés de deux parties: le boîtier magnétique et la bobine. Chaque combiné de la série iPhone 12 nécessite 4 à 6 unités VCM pour le module de caméra et avec une demande plus forte que prévu pour les deux modèles d’iPhone 12 Pro, les fournisseurs de VCM ont été occupés. En conséquence, certains autres membres de la chaîne d’approvisionnement d’Apple reniflent dans l’espoir de devenir des fournisseurs de VCM à part entière pour les modèles d’iPhone 2021. Par exemple, le fournisseur de verres Largan Precision, déjà membre de la La chaîne d’approvisionnement d’Apple possède une division appelée Largan Digital qui développerait sa propre gamme de moteurs à bobine mobile.

La forte demande de la série 5G iPhone 12 pousse la chaîne d’approvisionnement à augmenter la production

La force des ventes d’iPhone 12 Pro et d’iPhone 12 Pro Max a également aidé d’autres fournisseurs tels que Win Semiconductors et Visual Photonics Epitaxy à Taiwan. Ces deux entreprises ont augmenté leurs revenus en tentant de jouer un rôle majeur dans la production de capteurs de profondeur LiDAR pour les appareils iPhone 12 Pro. Le composant Time-of-Flight mesure le temps nécessaire à une lumière infrarouge pour rebondir sur un sujet et revenir au téléphone. Cela permet de produire des mesures de profondeur de meilleure qualité utilisées pour créer des portraits avec des flous bokeh améliorés et des images AR. Le capteur de profondeur LiDAR a fait ses débuts sur l’iPad Pro (2020) plus tôt cette année.

Selon des sources de l’industrie, la chaîne d’approvisionnement globale d’Apple profite de l’approvisionnement serré des nouveaux modèles en augmentant leur production de pièces. Dans certains pays et marchés, les délais de livraison de la série iPhone 12 vont de deux à trois semaines et de trois à quatre semaines dans certaines régions. Afin de produire plus de pièces, les entreprises qui assemblent l’iPhone, telles que Foxconn et Pegatron, ajoutent plus d’heures supplémentaires et recherchent plus de travailleurs. En outre, la société qui fournit à Apple les modules de caméra pour iPhone, Genius Electronic Optical (GEO), cherche également à ajouter plus d’employés et à effectuer plus de quarts de travail supplémentaires en novembre et décembre. Les trois poussent leurs fournisseurs de composants à expédier plus de produits.

Avec des ventes de la série iPhone 12 si fortes, les entreprises taïwanaises qui produisent des solutions de refroidissement pour smartphones voient la demande de chambres à vapeur et de caloducs rebondir en 2021. Ces fournisseurs incluent Chaun-Choung Technology, Auras Technology, Taisol Electronics et Asia Vital Components. Pourtant, certains de ces fournisseurs restent affectés par le coronavirus. Par exemple, Auras a vu le pourcentage de son chiffre d’affaires du troisième trimestre attribué aux solutions de refroidissement pour smartphone baisser à 5% par rapport aux 24% qu’il avait rapportés au premier trimestre.

Ces fournisseurs de solutions de refroidissement s’attendent à une augmentation des ventes de téléphones 5G l’année prochaine pour leur donner un coup de pouce. Les combinés qui prennent en charge la 5G fonctionnent plus chaud, ce qui explique pourquoi ces fournisseurs sont ravis de la projection des industries selon laquelle les ventes de téléphones 5G passeront à 450 millions à 500 millions d’unités l’année prochaine, contre 220 millions estimés pour 2020. À ce rythme, la demande de solutions de refroidissement pour smartphones sera forte l’année prochaine.

Digitimes dit qu’Apple, Samsung et d’autres fabricants de téléphones chinois se préparent à prendre des parts de marché à Huawei, qui était le deuxième fabricant de smartphones au monde au troisième trimestre. L’interdiction américaine qui empêche Huawei d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine et de recevoir des puces de pointe pourrait accélérer la fin de la vie de l’entreprise en tant que grand fabricant de smartphones. Juste hier, Huawei a vendu sa marque Honor à China Telecom, à certaines entreprises publiques et à d’autres acheteurs.