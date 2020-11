Une fois que ma Xbox One a ramassé la poussière, la série X m’a ramené dans « Team Xbox »

La Xbox 360 était l’une de mes consoles les plus jouées de tous les temps.

J’ai jeté d’innombrables heures dans Left 4 Dead, Call of Duty: Black Ops II, Borderlands 2, le BioShock trilogie, et bien d’autres jeux sur cette console. Je me suis fait de nombreux amis et j’ai recherché une tonne de réalisations.

Mais lorsque la Xbox One est sortie, je me suis senti indifférent. La console a trébuché hors des portes grâce à son prix inhabituellement élevé, à son accent étrange sur la télévision par câble et au manque de fonctionnalités intéressantes.

J’ai fini par acheter une Xbox One mais je n’y ai pas vraiment beaucoup joué. Cela a ramassé de la poussière alors que je jouais à la plupart des jeux de la dernière génération sur PS4 et PC. Mon allégeance Xbox a vacillé.

Mais après une semaine avec la nouvelle Xbox Series X, je suis fier de dire que je suis de retour sur Team Xbox.

Image via Microsoft

Cette machine est tout simplement incroyable. Son interface utilisateur donne l’impression que c’est une Xbox One ultra-rapide sous stéroïdes. Mais après avoir joué à de nouveaux jeux dessus, il est clair que c’est bien plus que cela.

Le lancer de rayons, la résolution 4K et 60 ou 120 FPS sont la nouvelle norme. Quick Resume est une fonctionnalité géniale, vous permettant de revenir directement dans un jeu où vous l’avez laissé, même s’il s’agit directement d’un autre jeu. Ces fonctionnalités semblaient impossibles sur console il y a à peine quelques années.

Le contrôleur est également une grande amélioration. Je pensais que le contrôleur Xbox One était un grand pas en arrière par rapport aux 360, qui est sans doute l’un des meilleurs contrôleurs de tous les temps. Mais le contrôleur de la série X améliore considérablement le One, avec des boutons et des poignées plus réactifs sur les poignées et les déclencheurs.

En tant que joueur principalement sur PC, je me sentais à l’origine blasé par la nouvelle console. Mais je me suis retrouvé à charger des jeux auxquels je jouerais normalement sur PC, comme Fortnite ou Tactiques engrenages, pour voir comment ils jouent sur la série X – et je n’ai pas été déçu.

Des jeux comme NBA 2K21 et Engrenages 5 brillez avec les mises à niveau de la série X, comme des fréquences d’images plus rapides et de meilleures résolutions. Et c’est sans même entrer dans Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft s’est engagé à investir dans l’avenir du Game Pass, comme en ajoutant Destiny 2: Au-delà de la lumière le jour du lancement. Et il y a beaucoup plus à venir.

Image via Microsoft

Même si vous pensez à la série X uniquement comme une machine Game Pass, cela en vaut la peine. Game Pass est le meilleur rapport qualité-prix en ce moment avec un énorme arriéré de jeux à jouer. Et avec tous les nouveaux jeux Xbox Studios qui y seront lancés dès le premier jour, cela se rentabilisera rapidement.

Bien que je sois impressionné par la technologie de la série X, je suis très enthousiasmé par l’avenir de la Xbox grâce à la société qui a montré son engagement à développer des studios propriétaires.

Pour être honnête, il n’y a pas une tonne de nouveaux jeux à jouer sur la série X pour le moment et encore moins d’exclusivités qui ne peuvent être trouvées que là-bas. Mais l’avenir m’excite pour ce qui va arriver.

En 2018, cela a commencé avec le rachat par Microsoft de studios tels que Undead Labs, Ninja Theory, Obsidian et Compulsion. Ces développeurs talentueux publieront tous leurs prochains jeux sur Game Pass dès le premier jour – et c’est passionnant.

Et avec l’acquisition de ZeniMax Studios et Bethesda, la Xbox Series X sera probablement l’endroit où je jouerai aux prochains titres de cet éditeur, du moins jusqu’à ce que je mette à niveau mon PC quelque part.

Là où la Xbox semblait s’éloigner de la voie du joueur de dernière génération, il en est une nouvelle et puissante pour cette génération. Et je suis ravi d’être avec vous cette fois-ci.

Partager : Tweet