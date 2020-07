Une fois de plus, la 5G et le coronavirus se combinent dans la dernière théorie du complot

Wuhan a été la première ville intelligente en Chine, note Pall, le nombre de stations de base 5G fonctionnant dans la ville passant de 31 à la fin de 2018 à plus de 10000 un an plus tard. Le professeur a déclaré que la gravité de la propagation augmentait à mesure que le nombre de tours 5G à Wuhan augmentait. Thistheory a conduit à des attaques violentes contre des tours 5G par des vandales en Chine et au Royaume-Uni. Fait intéressant, alors que Harrelson a aidé à diffuser la théorie du complot, la vérité est que l’acteur a admis qu’il n’avait jamais vérifié le rapport de Pall.

Ce week-end, la dernière théorie du complot 5G a commencé à faire le tour. Ces rapports affirment que le morceau de métal trouvé à l’intérieur des masques chirurgicaux sont des antennes 5G. Comme l’a noté Forbes, la crainte est que ces « antennes » soient utilisées pour suivre les gens en utilisant des signaux 5G ou qu’elles soient utilisées pour rendre les gens malades. Comme la plupart des gens le savent, la raison de la bande métallique pliable est de resserrer le masque sur l’arête du nez afin que le masque ne laisse pas d’espace à chaque fois que le porteur expire.

Les masques chirurgicaux actuels existent sous leur forme actuelle depuis les années 1970, bien avant que le smartphone n’entre dans nos vies. La bande métallique était à l’intérieur des masques à l’époque, nous pouvons donc vous assurer qu’elle n’a rien à voir avec les signaux 5G. Si vous voulez savoir comment ces rumeurs se propagent et qui la diffuse, La Géorgie WMAZ partage une vidéo d’une femme coupant un masque chirurgical pour révéler la bande métallique à l’intérieur. Elle l’appelle un fil 5G (ou quelque chose comme ça; il est inaudible à ce moment-là) et dit que cela va directement à votre cerveau. Est-ce vrai? Absolument pas. N’utilisez pas ces théories du complot ridicules comme excuse pour ne pas porter de masque ou pour profiter d’une connectivité 5G plus rapide.