Une feuille de triche complète de Surface Go 2 de Microsoft

Surface Go de Microsoft a lancé la dernière version il n’y a pas si longtemps. La dernière version de Surface Go de Microsoft est prête à être un ordinateur portable 2 en 1. Ce 2 en 1 n’entrave cependant pas vos comptes bancaires, il est assez peu coûteux.

Surface Go 2 est la prochaine création en ligne de Microsoft, après le Surface Go 1. d’origine. C’est le nouveau périphérique Surface bas de gamme. La version originale a été reçue par l’affirmative. Il a reçu de nombreuses critiques positives et respectées. Le contributeur ZDNet écrit Ed Bott a déclaré que le Surface Go est un meilleur remplacement de PC par Microsoft et qu’il s’agit également d’un appareil économique.

Microsoft a observé une augmentation des ventes de l’appareil de surface 2 en 1. Cela leur a donné l’idée de proposer une autre version à succès dans le monde Tech. Microsoft a mis un certain nombre d’avantages dans le nouvel appareil. Il est bon marché, portable et peut remplir les fonctions d’une Surface Pro à part entière.

Ici, nous vous fournissons tous les détails de Surface Go 2 que nous connaissons jusqu’à présent.

Présentation de Surface Go 2 de Microsoft

Surface Go 2 est la 2e version de Microsoft dans son appareil portable Surface Line bas de gamme. Cet appareil partage des similitudes avec la version parente de 2018, c’est-à-dire Surface Go 1. La 2e version fonctionne sous Windows 10 en mode S, avec un couvercle de type amovible clipsé d’aimants. L’appareil est compatible avec un stylo de surface et possède une béquille pour le soutenir.

Le nouveau dispositif de Microsoft est différent du plus ancien du côté intérieur. Il dispose d’un processeur supplémentaire RAM et de choix de stockage. Il dispose également d’une option LTE. La nouvelle Surface Go 2 a un écran plus grand mesurant 10,5 pouces.

L’un des plus grands effets secondaires de la nouvelle création est probablement le modèle Windows 10 sur S. Le mode S permet à l’appareil de télécharger des applications uniquement à partir de l’App Store de Windows 10. Heureusement, nous pouvons facilement désactiver ce mode S mais il n’y a pas de route à double sens. Cela signifie qu’une fois que vous avez désactivé le mode S, vous ne pouvez plus le réactiver. Votre appareil fonctionnera ensuite sur Windows 10 Home.

La Surface Go 2 ne vous offre pas autant de puissance de traitement que Surface Pro. De toute évidence, le prix de départ initial de 399 $ ne peut pas offrir beaucoup de puissance de traitement. Vous pouvez augmenter la puissance en obtenant un processeur Intel M3 supplémentaire. Mais cet ajout vous coûtera au moins 629 $. Cependant, Microsoft a annoncé qu’il s’agissait d’une nouvelle création 64% plus rapide que l’original.

Surface Go 2 est-il meilleur que l’iPad Pro et le Chromebook X2?

Nul doute que Surface Go 2 fait face à une forte concurrence de l’iPad Pro d’Apple qui propose des modules complémentaires similaires. Mais l’iPad Pro est beaucoup plus cher que le Surface Go 2 et il ne fournit même pas de système d’exploitation à part entière. Le mode Windows 10 S a tellement de problèmes similaires à l’iPad OS. Mais dans l’appareil de Microsoft, nous avons la possibilité de passer à la version complète de Windows 10. Les appareils Apple n’ont pas cette fonctionnalité.

Le Chromebook 2 en 1 comme le HP Chromebook X2 est également un bon concurrent. Il présente le même design et le prix commence à partir de 380 $, à peu près similaire au Surface Go 2.

Il existe une grande collection d’autres appareils 2en1 bon marché. Ils figurent également sur la liste des concurrents. Mais nous pouvons dire que Microsoft a rassemblé une belle place sur le marché de la technologie. C’est Surface Go 2 qui a bien performé jusqu’à présent dans sa catégorie. C’est un produit de surface, cette ligne a déjà une bonne image sur le marché. Cet appareil vous permet d’ajouter du matériel comme le stylet et le cadran Surface qui manque à d’autres appareils d’un prix similaire.

Cet appareil est sans aucun doute un bon appareil. Il offre de nombreuses installations. Mais il ne remplacera pas les machines haut de gamme par plus de puissance de traitement. Surface Go 2 sera un appareil précis pour les télétravailleurs, ceux qui ne font pas d’informatique intensive et qui ont besoin d’être mobiles.

Disponibilité

L’achat du Surface Go 2 est disponible dès maintenant. Cela a commencé le 12 mai 2020 à partir du site Web de Microsoft.

