Une femme de 26 ans atteinte de boulimie a été «  perdue dans le système  » en attendant un traitement d’un an

Le verrouillage a été difficile pour Lydia Osborne, qui souffre d’un trouble de l’alimentation de longue date: des années de frénésie et de purge, ainsi qu’une dépendance aux pilules amaigrissantes et aux laxatifs, ont fait des ravages sur son corps, la laissant trop faible pour marcher. La jeune femme de 26 ans a été hospitalisée l’année dernière pour une surdose de vitesse, déclenchée par ses envies de perdre du poids et elle a été référée à l’aide du NHS en septembre 2019. Puis, comme beaucoup de personnes souffrant de troubles alimentaires, l’anxiété accrue pendant la pandémie a exacerbé ses luttes, mais elle n’a obtenu de l’aide qu’en octobre – après une attente de 13 mois. «Pendant tout le verrouillage, j’étais gravement malade», a déclaré Lydia. «Je ne pouvais pas marcher, je me sentais si faible et j’avais l’impression de m’être endommagé la gorge. Et j’étais vraiment mal nourri et je ne me débrouillais pas très bien. Et je n’avais personne à contacter, à part les Samaritains. »La jeune femme de 26 ans dit que son trouble de l’alimentation a eu un impact sur sa santé, son travail et ses relations (Photo: Lydia Osborne) Plans pour s’attaquer à la« loterie du code postal »des soins On pense que des personnes au Royaume-Uni souffrent d’un trouble de l’alimentation, selon l’organisation caritative Beat. Environ les trois quarts sont des femmes.Une enquête publiée en septembre a révélé que près de neuf personnes sur dix ont déclaré que leurs symptômes s’étaient aggravés pendant le verrouillage, trois les décrivant comme étant bien pires.Les objectifs indiquent que 95% des enfants atteints de troubles de l’alimentation de routine devraient commencer le traitement. dans les quatre semaines suivant la saisine, et le chiffre en Angleterre est actuellement de 85%. Pour les cas urgents, 98% devraient être examinés dans un délai d’une semaine, mais les fiducies du NHS à l’échelle nationale n’atteignent en moyenne que près de 90%. Les temps d’attente dans certains endroits étant dangereusement longs, les militants ont appelé à la fin de la «loterie des codes postaux» pour le traitement . Les données publiées ce mois-ci montrent que Brighton et Hove CCG ont traité 14% des cas urgents en un mois et 37% des autres en quatre semaines entre octobre 2019 et septembre 2020. East Sussex CCG a répondu à 33% des cas urgents à temps et Il s’agit d’une maladie évolutive, ce qui signifie qu’elle s’aggrave avec le temps et qu’ils n’ont pas le temps d’attendre Dimitra Theofili, praticien des troubles alimentaires de l’UKATDimitra Theofili, praticien des troubles de l’alimentation dans l’un des centres de réadaptation privés UKAT, a déclaré : «Les enfants nécessitant un traitement urgent sont abandonnés. Nous apprécions que cela ait été une année difficile pour le NHS, mais nous pensons que si le gouvernement avait fourni des conseils plus transparents sur les services de santé auxquels il était encore possible d’accéder pendant la crise du coronavirus, nous ne verrions peut-être pas autant d’enfants potentiellement vivants. – des troubles de l’alimentation menaçants. C’est une maladie évolutive, ce qui signifie qu’elle s’aggrave avec le temps, et ils n’ont pas le temps d’attendre. »Plus tôt ce mois-ci, des militants et des députés ont écrit au gouvernement pour exhorter à agir après les enquêtes menées auprès de cinq femmes anorexiques. Le manque de soins «entraîne un risque de décès futurs», a-t-on dit. En réponse, il a été annoncé que les services d’intervention seront étendus à travers l’Angleterre, pour aider les jeunes à accéder à un traitement spécialisé rapide. Il y aura un déploiement sur 18 sites, en s’appuyant sur un modèle d’essai réussi au King’s College de Londres, où un patient a décrit le traitement comme la «norme d’or» des soins. Problèmes d’alimentation, de boisson et de drogue spirraledLydia, du Yorkshire, a souffert de des troubles alimentaires depuis l’âge de 15 ans, et est devenue boulimique et anorexique à 20 ans. À l’âge de 18 ans, lorsqu’elle était adolescente, elle avait du mal à se sentir en contrôle de la nourriture et est tombée à une taille 6. Au pire, elle prenait 120 laxatifs. «Quand j’étais plus jeune, je le cachais aux gens», dit-elle. «Quand je suis allée chez le médecin à 20 ans, on m’a juste mis des antidépresseurs et on ne m’a offert aucun type de conseil ou de soutien comme celui-là.» Lydia dit que sa maladie a eu un impact sur ses relations et sa carrière, ayant perdu un certain nombre d’emplois parce que elle souffrait ou était trop malade. Lydia a dit qu’elle buvait pour combler un vide et qu’elle vomirait pour contrôler l’apport calorique supplémentaire (Photo: Lydia Osborne) Puis l’année dernière, ses problèmes alimentaires se sont aggravés et elle a développé une dépendance croisée. « La modération n’est pas un mot dans mon dictionnaire, j’ai du mal à limiter ma nourriture et cela s’est renversé dans d’autres substances. » J’étais accro à l’alcool, aux analgésiques, aux somnifères et aux comprimés de régime. Je vomissais pour pouvoir boire de l’alcool. Cela atténuerait temporairement la culpabilité et je le ferais pour combler une sorte de vide. J’ai aussi une dysmorphie corporelle. »En août dernier, elle a passé deux mois dans un centre de l’UKAT, payé par sa grand-mère. «La réadaptation a été absolument géniale et a réglé mes dépendances à l’alcool et aux drogues, ce pour quoi je me suis engagée. Bien que j’aie eu une rechute avec rapidité deux jours seulement après mon départ et que j’ai été hospitalisée. Mais ce que j’ai appris en cure de désintoxication est entré en jeu. »Je me suis` `perdue dans le système » pendant le verrouillage Être restée sans aide pendant la crise de Covid m’a fait me sentir désespérée, mais lorsque le verrouillage a encore aggravé sa boulimie, Lydia s’est Soins NHS. «J’étais dans un cercle vicieux de faim, de frénésie alimentaire et de purge et je vomissais trois à quatre fois par jour. J’étais juste perdu. La peau de mon visage se fendillait, mes muscles étaient si faibles et j’étais épuisée. «Il m’a fallu 13 mois pour commencer le traitement. J’ai découvert que ma référence manquait, je m’étais perdu dans le système. Le fait de n’avoir aucune aide pendant la crise de Covid m’a fait me sentir désespérée. «J’ai commencé à m’améliorer ces derniers mois grâce à mes propres efforts, en appliquant ce que j’avais appris en cure de désintoxication pour l’alcool à mon trouble alimentaire. J’ai maintenant commencé la thérapie cognitivo-comportementale avec le NHS, mais je me sens trop peu trop tard. »Beat a des lignes d’assistance téléphonique ouvertes 365 jours par an de 9h à 20h en semaine et de 16h à 20h le week-end et les jours fériés. La ligne générale est 0808 801 0677, la ligne jeunesse est 0808 801 0711 et la ligne étudiante est 0808 801 0811. Il existe également un service de chat en ligne. Si vous ou quelqu’un d’autre est en danger immédiat et que c’est en dehors de heures d’ouverture de la ligne d’assistance, contactez le 999 ou les Samaritains au 116123.