Une façon sûre et sensée de naviguer dans le décompte des votes de Trump-Biden

L’Amérique fait face à des jours tendus, tumultueux et incertains à venir: le président Trump dit qu’il a gagné, même s’il ne l’a pas fait. Joe Biden dit qu’il est «sur la bonne voie» pour gagner, même s’il faudra des jours – voire plus – pour trier une demi-douzaine de rongeurs d’ongles. Pourquoi c’est important: maintenant, quelle que soit la résolution, près de la moitié du pays s’en va se sentir volé. Beaucoup d’entre eux seront en colère et refuseront d’accepter le gagnant comme président légitime de tout le peuple.- – – ⚡ Le dernier: La course présidentielle est trop proche pour être appelée, avec quatre champs de bataille indécis: Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord et le Nevada. De nombreux États sont si serrés que nous pourrions être confrontés à de multiples recomptages et contestations judiciaires. Et cela pourrait prendre des jours avant que nous connaissions le vainqueur de la Caroline du Nord. Nous avons eu une excellente réponse à notre article du dimanche, «Une façon sûre et saine de naviguer la nuit des élections – et au-delà. Malheureusement, nous avons besoin d’une suite, alors voici des moyens d’essayer de naviguer dans les jours inquiétants à venir: 1. Bouclez votre ceinture et soyez patient. Rappelez-vous que sur certains champs de bataille, une légère avance de Trump ce matin pourrait encore se transformer en légère avance pour Biden à la fin.Juste avant la fête du Travail, nous vous avons parlé du «mirage rouge» – le concept selon lequel les premiers résultats pourraient sembler plus républicains que Le résultat final. La raison: les républicains sont plus susceptibles de voter en personne, et ce sont souvent les premiers votes tabulés. Faites confiance au système. Il n’y a rien d’inhabituel à compter les votes par correspondance pendant des jours. C’est ainsi que le système a été conçu. Trump peut affirmer que les votes comptabilisés après la nuit des élections sont invalides, mais seuls les tribunaux peuvent inverser les règles. Réalisez que les républicains ont passé une grande soirée. Ce n’était pas une vague rouge, mais c’était certainement un meilleur résultat que pratiquement n’importe quel officiel du GOP imaginé, en particulier pour la Chambre et le Sénat.Les républicains sont optimistes quant à la détention de leur majorité au Sénat.Les républicains de la maison pourraient finir par gagner des sièges. Reconnaissez que nous avons accordé beaucoup trop d’attention aux sondages, qui ont encore plus de limites que nous ne le pensions. Ce fut une nuit terrible pour le scrutin. Ils avaient tort, presque tous, presque partout. Gagnez du temps et arrêtez de les surveiller de si près lors des élections. Comme il nous manque encore des résultats finaux cruciaux, nous ne savons pas exactement à quelle distance ils se trouvaient. Mais presque toutes les courses au champ de bataille semblent beaucoup plus serrées que les sondages nous ont préparés. « La profession de sondeur politique est terminée », m’a dit le sondeur républicain Frank Luntz juste après 23 heures « C’est dévastateur pour mon industrie. » 5. Ayez une certaine humilité sur ce que vous pensez savoir sur l’Amérique. Les médias et Twitter ne comprennent pas l’Amérique, en gros. Les républicains résonnent de manière – et avec profondeur et ampleur – ni comprendre. Même si Biden finit par gagner, les premiers retours suggèrent un soutien durable et enthousiaste à Trump de grandes parties du pays. Comprenez que l’attrait de Trump était plus large qu’on ne le croyait. Il a en fait trouvé de nouveaux électeurs. Beaucoup d’entre eux étaient des hommes blancs de la classe ouvrière qui sont à la base de sa base. Mais il y en avait plus, et ces résultats contredisent l’argument selon lequel sa victoire en 2016 était un coup de chance ou principalement une répudiation d’Hillary Clinton – ou qu’il serait catégoriquement rejeté pour sa gestion du coronavirus. Commencez à être obsédé par les Hispaniques. Il se passe quelque chose ici, mais ce n’est toujours pas clair. Biden n’a jamais été pleinement connecté avec les Hispaniques – et les républicains ont fait mieux que prévu dans plusieurs domaines. Il s’agit de la démographie à la croissance la plus rapide, alors fouillez dans les détails. En août, l’ancien candidat à la présidentielle de 2020, Julián Castro, avait averti Alexi McCammond dans une interview pour «Axios sur HBO» que les démocrates pourraient remporter la présidence en novembre mais perdre le soutien des électeurs latinos, ce qui pourrait «profiter aux républicains dans les années à venir». 8. Nous allons reprendre les points que nous avons soulevés à propos des médias sociaux. Il y aura des montagnes de mauvaises informations. Ne perdez pas de temps dessus et ne le partagez pas, faites uniquement attention aux sources d’informations en qui vous avez confiance et que vous pouvez valider avec 100% de certitude. Mesurez deux fois, tweetez une fois (ou, mieux encore, jamais) .Nous terminons avec optimisme: soyez heureux tant d’Américains ont voté, pacifiquement, au milieu d’une pandémie.

Novellini Sense 3 170X70 encastré uniquement dans Shell - Blanc doux - SANS ROBINET Baignoire encastrée Sense 3 170x70 uniquement Coquille avec chaise longue sur le fond en fibre de verre blanche avec repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CADRE ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans

Novellini Sense 3 170X75 encastré uniquement dans Shell - Bianco Lucido - SANS ROBINET Baignoire encastrée Sense 3 170x75 seulement Coquille avec chaise longue en fibre de verre blanche avec coussin pour repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CHASSIS ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans

Novellini Sense 3 170X75 encastré uniquement dans Shell - Bianco Lucido - Avec robinets de Baignoire encastrée Sense 3 170x75 seulement Coquille avec chaise longue en fibre de verre blanche avec coussin pour repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CHASSIS ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans

Novellini Sense 3 170X75 encastré uniquement dans Shell - Bianco Morbido - Avec robinets d Baignoire encastrée Sense 3 170x75 seulement Coquille avec chaise longue en fibre de verre blanche avec coussin pour repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CHASSIS ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans

Novellini Sense 3 170X70 encastré uniquement dans Shell - Blanc doux - Avec robinets de ba Baignoire encastrée Sense 3 170x70 uniquement Coquille avec chaise longue sur le fond en fibre de verre blanche avec repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CADRE ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans

Novellini Sense 3 170X70 encastré uniquement dans Shell - Blanc brillant - Avec robinets d Baignoire encastrée Sense 3 170x70 uniquement Coquille avec chaise longue sur le fond en fibre de verre blanche avec repose-tête AVERTISSEMENT LA PHOTO PARLE DU PRODUIT AVEC CADRE ET PANNEAUX. La date n'est pas comprise dans le châssis et les panneaux Fabriqué en Italie - Garantie 2 ans