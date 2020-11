Une excellente nouvelle pour Huawei ne le fera pas rouler dans les puces

Exactement un an jour pour jour, lorsque les États-Unis ont placé Huawei sur la liste des entités du département du commerce, empêchant le fabricant chinois d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine (y compris Google Mobile Services), le département du commerce a rendu les choses beaucoup plus difficiles pour l’entreprise. L’agence de réglementation a modifié une règle d’exportation obligeant les fonderies utilisant la technologie américaine à produire des puces à obtenir une licence afin d’expédier Huawei.

Rapport: Huawei prévoit de commencer à fabriquer ses propres puces bien que ce ne soit pas la solution à ses problèmes



La plus grande fonderie indépendante au monde, TSMC, n’a pas été en mesure de livrer le chipset 5 nm Kirin 9000 de pointe de Huawei à l’entreprise depuis le milieu du mois dernier. Apparemment, sur une commande de 15 millions de jetons Kirin 9000, Huawei n’a pu obtenir que 8,8 millions d’unités. Si c’est vrai, toutes ces puces devront être utilisées avec modération. Après tout, le Kirin 9000 alimente la nouvelle série phare de la société Mate 40, la suite du téléphone pliable Mate X, et les stations de base 5G que Huawei produit pour les réseaux 5G qu’il aide à construire.

Huawei n’a peut-être pas assez de puces Kirin 9000 5 nm pour couvrir ses besoins

Huawei a essayé de contourner les règles d’exportation américaines, mais même la plus grande fonderie de Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ne lui est d’aucune utilité. En effet, le nœud de processus le plus avancé qu’il peut utiliser pour produire des puces est actuellement de 14 nm. Le nouveau processus 5 nm emballe 171,3 millions de transistors dans un mm carré; comparez cela aux 43 millions de transistors par mm carré trouvés à l’intérieur des puces fabriquées à l’aide du nœud de processus 14 nm. Et rappelez-vous que plus une puce utilise de transistors, plus elle est puissante et économe en énergie.

Comme il l’a fait lorsqu’il a remplacé Google Mobile Services par son propre écosystème, Huawei comptera une fois de plus sur la seule entreprise à laquelle il a trouvé pouvoir se faire confiance. Selon le Financial Times(via Bloomberg), Huawei envisage de construire ses propres installations de fabrication de puces à Shanghai. Cette usine n’utilisera aucune technologie américaine et sera donc hors de portée des règles du département américain du commerce. Mais ce n’est pas une solution immédiate. La fab commencera par la production de puces de 45 nm. Pour mettre cela en perspective, le nœud de processus de 45 nm a été utilisé pour fabriquer la puce A4 utilisée sur les années 2010 iphone 4.

D’ici la fin de l’année prochaine, Huawei espère construire des puces pour l’Internet des objets qui utiliseront le nœud de processus 28 nm. D’ici la fin de 2022, la société prévoit de fabriquer des puces de 20 nm pour les télécommunications 5G. À ce rythme cependant, fabriquer ses propres puces n’aidera pas le problème immédiat de Huawei à obtenir des puces de pointe pour ses téléphones phares. Comme il n’a jamais possédé de fabrique de puces auparavant, Huawei se tournera vers le centre de R&D de Shanghai IC pour gérer l’usine. Il s’agit d’une société de recherche appartenant au gouvernement de Shanghai.

Ce que fait Huawei en construisant sa propre fonderie est quelque chose que tout le pays chinois cherche à accomplir. Dans un plan quinquennal, la Chine a exprimé sa volonté d’être plus autosuffisante en ce qui concerne son économie. Cela implique de ne pas avoir à compter sur des pays étrangers pour s’approvisionner en technologies clés. Si les problèmes de Huawei avec les États-Unis ont appris quelque chose à la Chine, c’est que vous vous exposez toujours à un problème lorsque vous ne contrôlez pas la production de la technologie de base nécessaire à vos produits.

Les États-Unis considèrent Huawei comme une menace pour la sécurité nationale en raison de ses liens présumés avec le gouvernement communiste chinois. La crainte est que les téléphones et les équipements réseau de Huawei contiennent des portes dérobées qui permettent à l’entreprise de collecter des informations sur les consommateurs et les entreprises américaines et de les envoyer à un serveur à Pékin. Cela a été nié d’innombrables fois par Huawei et jusqu’à présent, aucune preuve de cela n’a jamais été obtenue par le gouvernement américain.

Pendant ce temps, la société est restée le deuxième fabricant de smartphones au monde au troisième trimestre. Et l’entreprise est également le plus grand fournisseur d’équipement de réseau au monde.