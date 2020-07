Une étude révèle que les personnes qui aiment les films post-apocalyptiques peuvent mieux faire face aux pandémies !!!

Les gens sont conscients de la situation actuelle. La pandémie de COVID-19 a gravement touché le monde. Récemment, une étude indique que les personnes qui aiment les films post-apocalyptiques sont mieux à même de faire face aux pandémies.

Lisons en détail la nouvelle étude

Cette nouvelle étude déclare que les personnes qui regardent des films post-apocalyptiques se préparent à mieux gérer la pandémie que celles qui ne regardent pas ces films. Selon l’étude, cela aide les spectateurs à être plus résilients dans les situations difficiles. Pour l’examen, les scientifiques ont enquêté sur 310 volontaires concernant leurs préférences en matière de films et leurs enregistrements de critiques. Par la suite, ils ont demandé aux membres comment ils se sentaient entrés dans la pandémie de coronavirus. Les chercheurs les ont interrogés sur les niveaux de nervosité, de dépression, d’irritation et d’agitation auxquels ils avaient été confrontés.

Les cinéphiles d’horreur avaient tous les faits d’être moins troublés par la pandémie que la plupart. L’enquête a révélé que les individus qui se tournent vers les «films d’avant-garde» se sont montrés plus forts et plus prêts mentalement et physiquement.

De plus, les résultats se sont maintenus lorsque les thérapeutes ont contrôlé l’âge, le sexe et les caractéristiques du personnage. Par exemple, le névrosisme et les principes et la façon dont les individus étaient affectueux envers les films normalement.

Quels sont les mots des auteurs?

«Grâce à une plus grande propension à recueillir des informations sur les phénomènes dangereux, les individus morbidement curieux peuvent accumuler un plus grand répertoire de connaissances et de stratégies d’adaptation qui seraient utiles dans diverses situations dangereuses de la vie réelle».

Lors de l’examen, le fait d’être un passionné d’horreur n’a pas été identifié avec une flexibilité ou une préparation plus importante. Cependant, la répulsion d’être un fan était liée à faire baisser les troubles mentaux. Les passionnés du type prepper, là encore, étaient de plus en plus organisés pour la pandémie. Ils ont connu moins de perturbations négatives tout au long de leur vie pendant la pandémie.

Parmi les individus qui n’étaient pas estimés morbidement intéressés, cependant, les résultats en matière de flexibilité mentale étaient mitigés. Les créateurs pensent que c’est au motif que de nombreux films sur la pandémie visent à effrayer les individus. Ils le font au lieu de susciter l’intérêt ou d’approcher la pandémie «comme une merveille intrinsèquement intrigante».

Ainsi, les mordus des films de préparation se montrent très préparés, ils pourraient également être indubitablement de plus en plus vigilants ou effrayés, ce qui peut avoir des répercussions mentales à long terme.