Une étoile de 27 millions de livres sterling fait son entrée à Arsenal – .

in

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Gabriel Magalhaes a admis sur le site officiel d’Arsenal qu’il avait réalisé un « rêve d’enfance » en rejoignant les géants de la Premier League pendant l’été.

Après de nombreuses spéculations, les Gunners ont finalement signé le défenseur central brésilien dans un accord de 27 millions de livres sterling en septembre.

Gabriel était devenu l’un des meilleurs défenseurs du football français après avoir montré ses capacités à Lille ces dernières années.

Mais le joueur de 22 ans a affirmé qu’il avait toujours été attentif à un éventuel transfert en Angleterre – et, en particulier, à un passage au club de jeunesse Arsenal.

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

mariée

740720

L’ascension fulgurante de Ryan Christie pour le Celtic et l’Ecosse | Avec John Hughes

/static/uploads/2020/11/678456_t_1605301231.jpg

678456

centre

Il a déclaré: «Arsenal est un immense club, l’un des plus grands du monde, et j’ai dit à mon agent dès le début que si Arsenal venait pour moi, je voulais porter le maillot, jouer au stade et sentir les fans. soutien parce que c’est un club que j’ai toujours regardé.

«Je suis maintenant très heureux d’être ici aujourd’hui aux côtés des meilleurs joueurs. C’est un de mes rêves d’enfance.

C’est le début, mais Arsenal semble avoir réussi un coup d’État ici.

De nos jours, 27 millions de livres sterling ne sont pas une somme énorme. Vous pourriez très facilement dépenser le double sans avoir aucune garantie que votre investissement s’adaptera à la vie en Premier League.

Mais Gabriel regarde certainement les affaires et même Mikel Arteta a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que le jeune sud-américain fasse la transition aussi rapidement et aussi efficacement qu’il l’a fait.

Arteta a déclaré le mois dernier: «N’oubliez pas, Thomas et Gabriel sont complètement nouveaux dans cette ligue. Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce niveau de leur part si tôt parce que je sais à quel point cette ligue est difficile – vous ne pouvez la comparer à aucune autre ligue dans le monde.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: Liverpool veut attaquer les géants espagnols pour le « nouvel Ansu Fati » mais il pourrait rejeter le mouvement d’Anfield

Partager : Tweet