Une espèce rare d’araignée-renard redécouverte à Surrey après 25 ans de disparition

De grandes araignées-renards ont été repérées au Royaume-Uni pour la première fois en plus de 25 ans. Mike Waite, un passionné d’araignées du Surrey Wildlife Trust, a redécouvert la créature rare sur un site d’entraînement militaire à Surrey, renversant les craintes que l’araignée ne soit éteinte au Royaume-Uni. M. Waite a passé deux ans à la recherche de l’araignée nocturne sur le site militaire, l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois en 1993. «Une nuit, tous mes efforts ont porté leurs fruits lorsque je cherchais avec ma lumière, parcourant les sentiers sablonneux – c’était là. », A-t-il dit à i. «C’était un moment en or.» Il a raconté comment il a trouvé 22 grandes araignées-renards, dont une grande femelle mature. «Dès que la lumière de la torche l’a éclairé, j’ai immédiatement su ce que c’était, à cause de la taille et des marques, c’était une fantastique, grande et belle araignée-grand renard. J’en avais vu tellement de photos en ligne, et il y en avait une devant moi », dit-il. Mike Waite a passé deux ans à chasser l’araignée rare (Photo: Mike Waite 2020, Surrey Wildlife Trust) Se jette sur une proie La grande araignée-renard est connue pour son style de chasse distinctif ressemblant à un renard. Il poursuit sa proie à travers un terrain sablonneux, du gravier et des rochers avant de se jeter sur sa proie insecte en fuite. Il injecte ensuite du venin à l’insecte pour immobiliser sa proie (le venin liquéfie également les organes internes de l’insecte) avant de rentrer. Le Royaume-Uni est juste à la limite du territoire naturel de l’araignée. Il n’a jamais été repéré que sur trois sites; la base militaire et deux autres sites dans le Dorset. Des populations plus importantes peuvent être trouvées en Europe continentale, mais M. Waite est convaincu que cette population nouvellement découverte peut survivre, grâce à son accès à un habitat idéal non perturbé par le développement ou l’agriculture. Il envisage de poursuivre son étude en examinant la taille de la population actuelle. «La redécouverte du grand renard-araignée est en effet la chose la plus excitante qui se soit produite dans les cercles de la faune depuis un certain temps», a commenté Nick Baker, président de la British Arachnological Society. «Heureux que ce soit entre de bonnes mains.»

