Une entrée forte – / Film

(Blumhouse Television et Hulu se sont associés pour une série mensuelle d’anthologie d’horreur intitulée Dans le noir, prêt à publier chaque mois une fonctionnalité complète sur le thème des Fêtes. Matt Donato, expert en anthologie d’horreur, abordera la série une par une, empilant les entrées à mesure qu’elles deviennent diffusables.)

En l’honneur de la semaine d’appréciation des animaux de compagnie en juin, Dans le noirLa dernière fonctionnalité de la marque est allée aux chiens (attacher, haïsser les calembours). De Filles de tragédie et Patchwork réalisateur Tyler MacIntyre vient Bon garçon, que vous pourriez supposer invoquer un loup-garou canin («woofwoof») sur la base des évaluations de la bande-annonce. Pas tout à fait le cas, en tant qu’écrivains Aaron et Will Eisenberg retravailler la comédie Bad Milo mais avec un marionneur de soutien émotionnel comme la créature protectrice qui tue au nom de son hôte. Il est plein d’humour, présente de nombreux clichés de «bons garçons» et porte un certain charme amoureux des animaux correctement tordu par des manteaux de fourrure tachés de sang.

Aussi, Judy Greer n’est pas poussé dans un rôle accessoire. Pour cela, nous Greer stans adorons Bon garçon encore plus.

Greer joue le rôle de la journaliste de « Los Angeles » Maggie, qui réside dans le quartier au rythme plus lent de Reseda. La publication de Maggie – The Valley Yeller – passe au numérique, elle ne trouve pas beaucoup de chance en amour, et l’horloge biologique de la bachelorette de presque 40 ans tourne vers le bas. L’anxiété commence à bouillonner, alors le rédacteur en chef et patron Don (Steve Guttenberg) suggère soit de la marijuana médicinale, soit un animal de soutien émotionnel pour calmer les nerfs de Maggie. Entrez Reuben, le refuge refuge cutie-pie que Maggie ramène à la maison. Ils disent que les chiens peuvent sentir quand leurs propriétaires sont anxieux, et Ruben n’est pas différent. C’est juste que lorsque Ruben aide, les gens meurent.

Bon garçon n’échappe pas aux écueils récurrents de Dans le noir segments passés. Les Eisenberg diabolisent l’innocence duveteuse et sujette à aller chercher; le problème est que nous ne voyons pas beaucoup de cette diabolisation car l’action se produit principalement hors caméra. Cette transformation a tourné dans la bande-annonce où le dos de Ruben se cambre et se sépare pour révéler quelque chose de monstrueux? Un aperçu du troisième acte reflète la marionnette non loin de l’expérience antérieure de MacIntyre avec le Sesame Street Lite « Owl-Cat » dans Patchwork. Il y a plus de dévouement à la conception que d’innombrables autres Dans le noir entrées, mais toujours, seulement une livraison aux trois quarts dictée par des horaires de tournage époustouflants. Oh, comme j’aurais aimé voir les éléments «horreur» de cette «comédie d’horreur» devenir plus bestiaux, déchaînant vraiment Ruben.

D’un autre côté, Judy Greer vend la crise de la quarantaine de son personnage et sa relation amoureuse avec Reuben. Chaque fois que les humains échouent à Maggie, Reuben prouve pourquoi les chiens sont le meilleur ami du propriétaire. À chaque attaque noueuse, Maggie gagne en confiance et donne du ton à sa démarche. Greer évoque les notes de comédie les plus noires alors qu’elle pointe sur les pointes des enquêtes policières et gronde Reuben pour avoir dévoré ses problèmes, ce qui est toujours la raison pour laquelle Bon garçon n’est pas perçu de façon hokily. Sans parler de sa chimie avec l’interprète à quatre pattes Chico (qui joue Reuben) est adorable hors des charts, ce qui élève le caractère comique lorsque Reuben pisse dans un cadre recouvert de jus rouges. Nous sommes tous Maggie, qui aime toujours son petit homme sans condition et valorise la compagnie des animaux de compagnie au-dessus des vies humaines.

Le travail de MacIntyre sur les effets pratiques lourds Filles de tragédie et Patchwork aider à accentuer les horreurs grotesques après que Ruben ait commis ses vexations vicieuses. Les goûts de Steve Guttenberg et Ellen Wong sont exterminés de manière brutale, que ce soit des intestins renversés dans une baignoire ou un lac de sang jaillissant sous le revêtement du lit de Maggie. Lorsque cela est possible, MacIntyre juxtapose une horreur contre les séquences mignonnes et loufoques où Maggie, par exemple, déguste de la glace avec son policier écrase Nate (McKinley Freeman). C’est nécessaire, sinon Bon garçon s’effondrerait sous le poids de sa satire Hallmark (ish) alors que Maggie apprend les luttes des écrivains des médias numériques ou se lance à une autre date. La motivation principale de Reuben est le confort, mais ses méthodes – bien que principalement hors caméra – donnent toujours le coup de poing joyeusement sombre qui est requis.

Tu regardes Bon garçon pour Judy Greer, la paire d’yeux de chiot-chien la plus douce du monde, et la violence aléatoire décrétée par un chien à genoux que vous ne soupçonnerez jamais. Je souhaite Dans le noir permettrait aux cinéastes comme Tyler MacIntyre davantage de ressources pour explorer de nouvelles possibilités dans les scénarios, cette fois dans Aaron et Will Eisenberg, le long métrage le plus formel de créature? Sans débat, oui. Est Bon garçon encore assez psycho-câlin pour se frotter contre, apportant la chaleur de la scandaleuse horreur-comédie? Contre toute attente, c’est le cas. Le ventre se gratte tout autour, bons garçons et filles. Tout ça et je n’ai même pas fait de « Qui a laissé sortir les chiens? » référence. Vous êtes les bienvenus.

/ Classement du film: 7 sur 10

