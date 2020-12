Une enquête indépendante a été annoncée sur le décès d’un jeune de 20 ans et d’autres personnes au service de santé mentale d’Essex

Le décès de patients souffrant de troubles mentaux dans une unité du NHS d’Essex sur une période de 20 ans fera l’objet d’une enquête indépendante qui débutera en février, a annoncé la ministre de la Santé Nadine Dorries.Environ 25 personnes sont décédées dans des établissements gérés par le North Essex Partnership University Trust (NEP) depuis 2000, mais malgré de multiples enquêtes, les familles des personnes décédées pensent qu’on leur refuse toujours toute la vérité. Melanie Leahy, dont le fils Matthew est décédé au Linden Center, une unité de santé mentale sécurisée à Chelmsford, Essex, en novembre 2012, a obtenu un débat au Parlement lundi après que plus de 105000 personnes aient signé sa pétition électronique appelant à une enquête publique statutaire sur L’enquête indépendante portera sur les décès survenus entre 2000 et 2020 mais elle ne respecte pas le statut statutaire, qui aurait contraint les témoins à témoigner sous serment, selon laquelle Mme Leahy a été en train d’appeler pour. Elle a rejeté la décision «de tout cœur». Mme Leahy a déclaré: «Je suis choquée par le résultat du débat d’aujourd’hui – j’ai travaillé pendant 8 ans pour arriver à ce point et me faire fobber à nouveau. Nadine Dorries a échoué moi et toutes les familles qui ont soutenu cet appel à une enquête publique statutaire – elle n’a pas entendu un mot de ce que nous avons dit et a honoré la tradition séculaire des gouvernements de mener des exercices de cases à cocher et de verser du blanchiment sur ce que »Mme Dorries a dit qu’elle« s’attend à ce que des témoins »se présentent et que« indépendant signifie indépendant ». Six «candidats de premier plan» sont actuellement à l’étude pour la présidence de l’enquête, qui suivra les mêmes protocoles que les enquêtes menées sur le scandale de maternité de Morecambe Bay et sur le chirurgien du sein voyou James Paterson. Mme Dorries a déclaré: «C’est un moyen pour découvrir ce qui s’est passé au Linden Center au cours des 20 dernières années, quelle culture s’est développée, quelles pratiques étaient en place et ce qui est arrivé aux jeunes garçons qui y sont morts. C’est ce qui est important – arriver à la vérité. Peu importe le cadre ou la structure [of the inquiry] c’est que ce qui est important, c’est la vérité: savoir comment ces jeunes garçons sont morts, ce qui s’est passé et ce que nous pouvons apprendre de ces terribles erreurs. Matthew Leahy Matthew Leahy avait 20 ans lorsqu’il a été détenu en novembre 2012 en vertu de la loi sur la santé mentale et emmené au Linden Center, une unité de santé mentale sécurisée à Chelmsford, Essex, avec un diagnostic de trouble délirant. Trois jours après avoir été admis dans ce que sa mère, Mélanie, croyait être un lieu sûr, Matthew a déclaré qu’il avait été drogué et violé. Quatre jours plus tard, il a été retrouvé pendu dans sa chambre. L’examen post-mortem a montré des traces de la drogue GBH «pour viol» dans le sang de Matthew et quatre ou cinq marques d’aiguille sur l’aine ainsi que des ecchymoses au-dessus et derrière ses deux chevilles. Il a appelé le 999 pour signaler qu’il avait été drogué et violé, mais lorsque la police est arrivée, elle n’a pas recueilli de déposition ni examiné Matthew car il avait été tranquillisé par le personnel et se moquait. Le jour de sa mort, il est apparu que les observations de sécurité sur lui n’avaient pas été effectuées depuis des heures. Le jury de l’enquête de 2015 sur sa mort a conclu que Matthew avait subi «de multiples échecs et des occasions manquées sur une longue période». Le North Essex Partnership University Trust a fusionné avec South Essex Partnership Trust en 2017 pour former Essex Partnership Trust. Plus tôt dans le débat du Westminster Hall, James Cartlidge, député conservateur de South Suffolk, a déclaré que la mort de Matthew était une «terrible et terrible tragédie» et a rendu hommage à Mme Leahy pour ses années de campagne. La mort de son électeur Richard Wade au Linden Center en 2015 devrait également faire partie de l’enquête.Melanie Leahy, à droite, avec la députée travailliste Barbara Keeley, qui avait appuyé sa demande d’une enquête publique statutaire (Photo: Melanie Leahy) M. Cartlidge a déclaré: «C’est une vie qui, je crois, aurait pu être sauvée, une mort qui aurait pu être évitée.» «Catalogue des erreurs» Barbara Keeley, députée travailliste de Worsley et Eccles South qui a soutenu l’appel de Mme Leahy pour une enquête statutaire , a déclaré: «Ce catalogue d’erreurs serait choquant en soi, mais il s’est terminé avec la mort d’un jeune homme. Dans des cas comme celui de Matthew, nous avons le devoir d’en tirer les leçons et de veiller à ce que d’autres personnes en santé mentale ne meurent pas de morts évitables…. il y a tellement de choses à changer. »L’enquête a travaillé sur 28 cas de décès dans des établissements de santé mentale dans l’Essex depuis 2013, mais les décès évitables se sont poursuivis. L’organisme de bienfaisance a connaissance de six patients hospitalisés trouvés suspendus au Linden Center entre 2004 et 2019. «Malgré des interventions et des visites répétées de la Commission de la qualité des soins, des gens ont continué de mourir dans ces services.» Le mois dernier, une mère a déclaré qu’elle ne pouvait pas comprendre comment son fils «talentueux» s’est enfui du Linden Center et a été heurté par un train, quatre jours après son admission. Jayden Booroff, 23 ans, est décédé le 23 octobre après sa fuite. «S’il était bien soigné, j’aurais toujours mon fils», a déclaré Michelle Booroff.