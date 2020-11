Une «  énorme  » tension de tests de masse pourrait s’avérer une distraction dans le déploiement des vaccins, préviennent les responsables de la santé

Des plans ambitieux de tests rapides de coronavirus pour l’Angleterre menacent de devenir une distraction par rapport à d’autres objectifs clés tels que le déploiement d’un vaccin, ont averti d’éminents responsables de la santé.Le premier ministre Boris Johnson a promis les systèmes de tests communautaires rapides menés à Liverpool – qui ont donné des résultats dans environ 20 minutes sans avoir besoin d’un laboratoire – sera reproduit dans toutes les zones de niveau 3 après la fin du verrouillage le 2 décembre. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que Liverpool – où 300000 personnes ont été testées dans le cadre du projet pilote – avait montré à quel point la mesure pouvait être efficace. Jeudi, les tests communautaires de masse étaient le moyen de sortir des restrictions de niveau 3, affirmant que cela impliquait «tout le monde travaillant ensemble pour expulser Covid.» Compromettre d’autres priorités Le secrétaire à la Défense Ben Wallace lors d’une visite au centre de test de covid au Liverpool Exhibition Centre (Photo: Peter Byrne / PA) Cependant, la Faculté de santé publique et l’Association des directeurs de la santé publique ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’il s’agirait d’une entreprise massive, qui augmenterait les ressources du pays dans la lutte contre Covid-19 à tel point que d’autres Les priorités peuvent être compromises. Les deux organes ont déclaré: «Des ressources substantielles – humaines et financières – sont nécessaires pour réaliser des tests de flux latéraux à grande échelle. «La capacité logistique supplémentaire fournie à Liverpool pour mettre en place et gérer seuls les sites de test a été énorme, et il est difficile d’envisager comment ou même si cela pourrait être reproduit au rythme proposé à travers le pays.» Cela menace d’être une distraction d’autres activités, comme la planification et le déploiement de vaccins. »La déclaration a ajouté:« Il y a un prix énorme attaché à ce programme, et les ressources et les capacités nécessaires viennent à un moment de priorités écrasantes et concurrentes, notamment en s’assurant que tous ceux qui sont symptomatiques se faire tester et s’auto-isoler pour planifier et déployer les vaccins. »Tests communautaires ciblés Les deux groupes ont déclaré qu’en termes de mesures de test actuelles, rendre les systèmes de test et de traçage du NHS plus efficaces doit rester au premier plan. le service de test et de traçabilité existant afin que les personnes qui présentent des symptômes soient rapidement testées et aidées à s’auto-isoler, et que leurs contacts soient atteints, doivent rester au premier plan i n relation avec les tests », ont-ils déclaré.« Un service de test et de traçabilité hautement performant doit évoluer rapidement, être dirigé par des renseignements locaux et prioriser les groupes et les environnements où Covid-19 peut se propager rapidement et / ou nuire aux plus vulnérables. »La déclaration a ajouté:« La priorité clé doit être le dépistage ciblé de la communauté… dans des contextes ou des endroits où le risque de transmission est plus élevé ou là où les conséquences de l’infection sont plus importantes. »