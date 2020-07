Une émeute pour buff Akali, Yasuo, Hecarim, Tristana, Jax et Fiora dans le patch 10.16 de la ligue

Dans une tentative de «diversifier la méta des séries éliminatoires», le concepteur principal du gameplay de Riot Games, Mark «Scruffy» Yetter, a publié un aperçu plus tôt dans la journée des champions en cours de polissage. League of Legends Patch 10.16.

Plusieurs champions sont améliorés et nerfés dans le prochain patch avant que les développeurs puissent affiner la méta pour les Mondiaux cette année. Bien que les changements spécifiques n’aient pas encore été montrés, le fait que les champions soient améliorés pourrait avoir un impact important sur la composition de l’équipe que nous voyons à l’arrivée des séries éliminatoires.

Aperçu du patch 10.16: (Patch des playoffs d’été) C’est une très grande liste, mais la plupart de ces changements seront de petite taille. Diversifier la méta des séries éliminatoires autant que possible avant de la peaufiner pour les mondes. pic.twitter.com/Q2xDeVH20y – Mark Yetter (@MarkYetter) 27 juillet 2020

Certains des plus grands noms de la liste ont également été parmi les champions les plus controversés de la file d’attente solo et du jeu compétitif. Akali, par exemple, terrorisait à la fois les échelons classés et les joueurs sur scène, mais les récents nerfs ont détruit son taux de victoire et son taux de jeu. Elle a le deuxième taux de victoire le plus bas actuellement parmi tous les mid laners, selon Champion.gg.

Jax et Fiora sont également de grands champions qui occupaient autrefois l’échelle de la file d’attente en solo et le jeu professionnel avec leur grand potentiel de duel et leur puissance de splitpushing. Ils se situent tous deux sous un taux de victoire de 50% depuis le patch 10.15.

Pendant ce temps, de nombreux autres champions recevront un peu d’amour en 10.16, comme Neeko, Ziggs, Veigar, Hecarim, Tristana, Lucian, Miss Fortune, Morgana et Rakan. Evelynn recevra également un buff qui lui permettra de se plier en tant que championne de laning plutôt que simplement jungler.

Il semble que ce méta-changement forcé aurait pu survenir un peu plus tôt dans l’année. Mais avec les séries éliminatoires et les championnats du monde à venir, les équipes auront besoin de beaucoup plus de temps pour créer de nouvelles ébauches et stratégies basées sur les champions qui sont devenus plus forts dans la mise à jour 10.16 et au-delà.

Yone sera disponible pour les équipes au début des éliminatoires. Cela signifie Ligue Les fans pourraient voir The Unforgotten faire ses débuts sur scène lorsque le prochain patch sera mis en ligne pour un jeu compétitif.

Le patch 10.16 sera mis en ligne le mercredi 5 août.

