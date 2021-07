Une école eSport innovante : l’EGS School

De plus en plus de jeunes souhaitent se spécialiser dans l’univers du jeu vidéo et de l’eSport pour leur formation post-bac. Si l’univers du gaming connaît une certaine envolée depuis quelques années, peu d’écoles se sont spécialisées en eSport en France. L’école EGS Sport offre un modèle de formation hors du commun qui permet à ses étudiants de se développer à leur rythme et de développer les compétences qui leur seront nécessaires pour leur avenir professionnel. La formation qu’offre l’EGS Sport s’émancipe de tous les concepts d’apprentissage déjà existants en proposant un apprentissage par réussite de quêtes.

Une école eSport qui s’adapte à l’avenir de ses étudiants

Après l’obtention de leur baccalauréat, de nombreux jeunes recherchent la formation qui leur correspond pour construire leur avenir professionnel. L’univers du gaming et de l’eSport attire de plus en plus d’étudiants qui se passionnent pour le domaine des jeux vidéo. En effet, l’univers du gaming s’est peu à peu démarqué afin de créer un secteur à part entière dans lequel il est désormais possible de se professionnaliser. La formation post-bac de l’EGC School est une école spécialisée dans le domaine qui prend au sérieux les ambitions d’avenir de ses étudiants grâce à une formation novatrice unique en Europe.

De manière à offrir la meilleure formation possible, l’EGS School dispose d’un campus de 2 500 m2 dans la commune de Mérignac, près de Bordeaux, ainsi qu’un campus virtuel qui permet aux étudiants de toute la France de profiter de la formation depuis chez eux. Grâce à une préparation tant au niveau physique qu’au niveau mental, l’EGS aide ses étudiants à se perfectionner à l’aide d’une équipe de coachs professionnels du secteur du gaming. Ces anciens joueurs interviennent auprès des jeunes pour leur faire profiter de leurs conseils et de les former en tant que joueur professionnel. L’EGS School accompagne tous les profils étudiants en s’adaptant à leur niveau pour leur permettre de repousser leurs limites. Les compétences acquises sont évaluées sous forme de quête choisie par les étudiants afin de créer et de réaliser des projets qui seront la base de leur formation.

Un seul objectif : l’employabilité de ses étudiants

L’EGS School met en place une formation novatrice et moderne qui s’adapte à l’univers du gaming et à la nouvelle génération d’étudiants. Ainsi cette formation, hors des circuits traditionnels, propose un apprentissage basé sur l’employabilité de l’étudiant. En effet, en multipliant les quêtes, l’étudiant se forme à un ensemble de connaissances diverses qui fera augmenter sa valeur sur le marché du travail.

L’EGS School propose à ses étudiants de s’orienter vers la branche qui les inspire le plus afin d’en apprendre toutes les subtilités et réussir dans le milieu. Des salles d’entraînement et un équipement de qualité sont à la disposition des jeunes durant toute leur formation. Un programme d’apprentissage sur-mesure est élaboré pour chaque étudiant afin de tirer le meilleur de chacun. La formation de l’école esport est basée sur l’innovation, la performance et l’ouverture d’esprit, comme valeur à adopter lors de l’apprentissage. À l’EGS School, chaque jeune est maître de son destin et libre de choisir le temps qu’il souhaite consacrer à ses études. Bien plus qu’une simple formation, EGS accompagne ses étudiants à enrichir leurs connaissances dans l’objectif de développer toutes les étapes de leur projet.

Une école eSport formatrice à de nombreux domaines

L’école eSport EGS School dispose de titres reconnus par le Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous tutelle du Ministère du Travail. Ces titres sont révisés par les entreprises de chaque secteur afin de coller au mieux à leurs besoins et aux nouveaux métiers. Cependant, la formation que propose l’EGS School ne se compte pas en nombre d’années passées à étudier, mais en nombre de quêtes réalisées. Plus l‘étudiant comptabilise un ensemble de quêtes, plus son diplôme aura de la valeur. Les jeunes doivent alors se fixer un objectif et s’y tenir tout au long de leur étude.

Ainsi, en plus de l’eSport, l’école forme à de nombreux débouchés professionnels. Les jeunes s’inscrivent dans cette formation pour se préparer à des métiers du domaine du design, de l’informatique, du marketing ou de l’eSport. En effet, l’univers du gaming offre de nombreuses possibilités d’emploi et de spécialisation. Le gaming est de plus en plus populaire et de nombreuses entreprises se développent en intégrant des professionnels du domaine. Ainsi, selon les quêtes développées au cœur de l’EGS School, les étudiants pourront prétendre à des postes tels que designer web, monteur vidéo, développeur, trafic manager, joueur pro ou coach eSport.