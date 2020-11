Une des meilleures versions de 2020: HyperX x Ducky One 2 Mini Review

HyperX et Ducky se sont à nouveau réunis pour offrir aux fans d’esports et aux passionnés de clavier l’une des meilleures collaborations périphériques de l’histoire du jeu. Bien que les deux sociétés aient trouvé leurs formules gagnantes respectives, elles brillent encore plus lorsqu’elles sont associées. L’HyperX x Ducky One 2 Mini combine le succès du Ducky One 2 Mini d’origine et des commutateurs rouges linéaires HyperX lisses, ce qui en fait l’une des meilleures versions périphériques de 2020.

Ducky est un nom populaire parmi les amateurs de clavier. Les produits de la société ont tendance à être la première incursion de nombreuses personnes dans les claviers en tant que passe-temps. Le Ducky One 2 Mini Mecha a fait notre liste 2019 des meilleurs claviers et cette nouvelle collaboration avec HyperX met en valeur la popularité de la plate-forme Ducky One 2 Mini tandis que le commutateur rouge linéaire propriétaire d’HyperX vole la vedette.

Image via HyperX

Le One 2 Mini est un clavier à petit facteur de forme à 60% qui est livré avec un câble USB-C caoutchouté, une barre d’espace fantaisie HyperX x Ducky personnalisée, des touches d’accentuation grises et des touches fléchées et un extracteur de touches. Si vous êtes un consommateur qui aime représenter encore plus sa marque de choix, il y a deux keycaps inclus avec les logos respectifs de chaque entreprise. Il existe également un cache-poussière en plastique fragile inclus qui sert également de barrière de protection lors du transport du clavier.

Les touches rétroéclairées PBT finement texturées de Ducky sont agréables à voir. La société fabrique constamment des touches de qualité avec des légendes claires qui ont peu ou pas de distorsion dans la partie brillante. Les keycaps de Ducky maintiennent également une tonalité agréable et il n’y a pas de «ping» sur les keycaps qui descendent. Avec les keycaps, une barre d’espace alternative soignée conçue par HyperX. C’est tout simplement mignon tout en mettant en valeur le dynamisme de l’éclairage RVB intégré.

HyperX et Ducky ont opté pour un design bicolore pour les touches. C’est une belle touche, bien que le gris semble être un choix de couleur un peu décevant. Les plastiques PBT ont tendance à ne pas se colorer, tout comme les plastiques ABS de haute qualité, de sorte que ce choix de couleur peut avoir été limité en gardant les matériaux et la qualité cohérents. Malgré le choix de couleur quelque peu discret, la carte se distingue entre la barre d’espace de nouveauté et les capuchons gris.

Image via HyperX

Les commutateurs HyperX se sentent parfaitement dans la plate-forme One 2 Mini et nous aimerions voir ces commutateurs tomber dans plus de cartes Ducky à l’avenir, en particulier, la collection de cartes Mecha. Lorsque HyperX a sorti la carte Alloy Origins en 2019 avec ses commutateurs propriétaires, nous étions un peu sceptiques quant au résultat, mais nous avons été rapidement conquis une fois que nous les avons eu en main. Les commutateurs HyperX sonnent bien dans un boîtier en plastique comme le One 2 Mini et dans un boîtier en aluminium comme la ligne Alloy Origins. La sensation ici est précise et réactive avec un point d’actionnement de 1,8 millimètres à 45 grammes de force de fonctionnement et une distance de déplacement totale de 3,8 millimètres, ce qui réduit Cherry de 0,2 millimètre dans les deux catégories respectives. Les commutateurs HyperX sont également évalués pour 80 millions de courses, ce qui n’est pas le plus élevé du marché, mais semble être un bon commerce compte tenu du mouvement supérieur de ces commutateurs.

Image via HyperX

En termes de qualité de construction globale, cette itération du One 2 Mini a un cadre en plastique élégant et entièrement noir qui est relativement robuste. Le haut du boîtier est en plastique noir mat tandis que la partie inférieure du boîtier est en plastique noir brillant. Bien qu’il soit en plastique, le plastique ne bouge que légèrement lors de l’application de ce que notre critique considère comme une pression déraisonnable.

Le One 2 Mini est connu pour sa flexibilité et cela sonne également vrai ici. Les pieds caoutchoutés réglables offrent trois angles différents permettant aux utilisateurs de trouver leur position de jeu optimale. Les utilisateurs adopteront probablement une mentalité «définissez-le et oubliez-le» en ce qui concerne l’angle, mais le fait qu’il y ait trois angles au choix est apprécié et c’est quelque chose que les utilisateurs attendent des claviers de jeu.

Image via HyperX

La One 2 Mini est connue pour sa flexibilité et une grande partie de cette flexibilité provient du fait qu’elle est une carte entièrement programmable sans l’utilisation de logiciel. Tout, de l’enregistrement des macros à la programmation de l’éclairage de zone personnalisé, comme le cluster WASD, peut être fait sur la carte elle-même. Il y a une courbe d’apprentissage lorsque vous essayez de comprendre comment tout ce qui se trouve sur le tableau peut être programmé, mais une fois que vous l’avez compris, les processus deviennent beaucoup plus faciles à exécuter. Notre critique recommande de lire attentivement le manuel afin que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti des capacités de la carte. Ce n’est pas souvent que le manque de fonctionnalités est noté comme un avantage, mais le manque de logiciel est un énorme avantage pour le One 2 Mini. Nous sommes heureux de voir qu’HyperX a respecté la programmabilité existante du clavier au lieu d’essayer de forcer le logiciel HyperX NGenuity sur les utilisateurs. Le manque de NGenuity sur cette carte ne fait qu’ajouter au sentiment d’un véritable partenariat entre HyperX et Ducky.

L’une des caractéristiques les plus uniques incluses avec le One 2 Mini est les commutateurs DIP sous-montés qui sont préprogrammés. Les utilisateurs peuvent reprogrammer les commutateurs DIP pour désactiver ou activer certaines fonctions du clavier. Par exemple, le commutateur DIP 1 de la carte est programmé pour désactiver la touche Windows lorsqu’il est basculé en position marche. Les commutateurs DIP peuvent être activés et désactivés à la discrétion de l’utilisateur, mais la carte devra être débranchée et rebranchée pour que l’effet prévu s’active. Ce n’est pas une fonctionnalité que vous voyez sur de nombreux tableaux et certainement pas sur des tableaux auxquels sont attachées de grandes marques comme HyperX.

Fidèle au thème de la flexibilité, l’un des points forts ici est le petit facteur de forme du clavier. La forme à 60% permet une meilleure optimisation du bureau de l’utilisateur et réduit le poids à l’endroit où la planche est confortable à transporter dans un sac. L’utilisation d’un petit formulaire signifie qu’il n’est plus nécessaire de cogner votre clavier avec votre souris, de manquer d’espace sur le bureau et le tapis de souris ou de faire des trajets inconfortables. Alors que les utilisateurs manqueront certaines touches ici et là, le One 2 Mini fait un travail fantastique en maintenant la fonction d’un clavier de taille normale.

En termes de fonctionnalités obligatoires, une carte pleine grandeur ne peut rien faire que la One 2 Mini ne puisse pas. Les légendes imprimées sur le côté sur les touches font un excellent travail pour montrer à l’utilisateur comment utiliser au mieux sa carte et le manuel d’utilisation fournit des instructions détaillées sur la façon d’accéder à chaque couche de fonctions. Si les utilisateurs prennent le temps de lire le manuel, rien n’empêche le One 2 Mini de servir de clavier de conducteur quotidien.

Image via HyperX

L’essentiel ici est que les joueurs tirent le meilleur parti des deux mondes avec l’HyperX x Ducky One 2 Mini. Toutes les cloches et sifflets du One 2 Mini d’origine restent intacts tout en recevant un gros coup de pouce des commutateurs propriétaires d’HyperX. Les commutateurs HyperX se sentent supérieurs à de nombreux commutateurs sur le marché et sont l’un des rares commutateurs que notre critique se sent à l’aise de ne pas modifier avec des matériaux de rechange tels que des lubrifiants et des films. Les commutateurs linéaires rouges se sentent solides dès la sortie de la boîte et brillent sur une plate-forme comme le Ducky One 2 Mini. HyperX et Ducky ont donné aux joueurs une excellente carte d’entrée de gamme qui respire la flexibilité et offre des performances solides à la fois dans les jeux et dans l’utilisation quotidienne. Les pieds réglables et la programmabilité complète malgré le manque de logiciel en font la carte à 60% de notre critique. Il existe de nombreuses options à 60% sur le marché, mais l’HyperX x Ducky One 2 Mini en est le roi et ne pourrait être amélioré qu’en ajoutant des prises remplaçables à chaud et un boîtier en aluminium.

Le seul réel inconvénient est peut-être la disponibilité limitée de cette collaboration. Il n’y a rien que l’on puisse dire sur la rareté de cette planche si ce n’est de l’obtenir pendant qu’il fait chaud. Si vous avez manqué cette collaboration, faites savoir à Ducky et HyperX que vous voulez en savoir plus sur leur partenariat.

Avantages

Les commutateurs propriétaires HyperX volent la vedette

Le petit facteur de forme ne sacrifie pas la fonctionnalité

Programmabilité flexible

Pas de logiciel

Commutateurs DIP montés sous

Grand RVB

Keycaps supplémentaires

Barre d’espace de nouveauté

Qualité de construction durable malgré le plastique

Les inconvénients

Programmation de la courbe d’apprentissage

Il est probablement déjà épuisé