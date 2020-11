Une députée rend hommage à sa grand-mère après sa mort de Covid, exhortant les gens à le prendre au sérieux

La députée travailliste Emma Hardy a parlé avec émotion de la perte de sa grand-mère à Covid-19 à la Chambre des communes mercredi soir, exhortant les gens à «prendre cela au sérieux». Le député de Hull West et Hessle a pris la parole lors d’un débat sur le virus à la Chambre des communes et a rendu hommage à sa grand-mère, la décrivant comme une «femme remarquable». Selon les chiffres du gouvernement, 595 personnes sont mortes du virus lundi, portant le nombre total de décès à plus de 50000 au Royaume-Uni. «Perdre quelqu’un fait mal» Emma Hardy a parlé avec émotion de sa grand-mère décédée des suites de Covid-19 (Photo: Parliament TV) Mme Hardy a déclaré à la Chambre: «Perdre quelqu’un fait mal. Lundi, j’ai perdu ma nan contre Covid-19. «Elle n’est pas morte à Hull, elle est morte ailleurs et j’espère que si ma mère la regarde, elle sait que je lui envoie tout mon amour de cet endroit et dès que possible, je serai là pour lui faire un câlin et nous pourrons nous souvenir des choses merveilleuses que ma nan a faites. »Et, en fait, ce n’est que l’année dernière que je me suis levé à la Chambre et j’ai dit à tout le monde quelle femme remarquable , et j’exhorte les gens à prendre cela au sérieux. »Le nord a été durement touché. Les employés du conseil municipal de Hull désinfectent les sentiers publics et les structures pour se prémunir contre la transmission du Covid-19 (Photo: Lindsey Parnaby / AFP) frappé plus fort que d’autres régions d’Angleterre, affirmant que l’impact du virus ne s’est pas propagé de manière égale. Elle a déclaré: «L’étude de la centrale électrique du Nord montre que, parce que nous avons commencé à partir d’un point inégal déjà dans le Nord, cela a eu un impact disproportionné sur les villes que nous représentons.» La pandémie ne nous a pas tous touchés de la même manière. Le rapport d’aujourd’hui du Northern Powerhouse indique que nous avons eu 12,4 décès supplémentaires pour 100 000 dans le Northern Powerhouse et le reste de l’Angleterre réunis. «57,7 décès supplémentaires, toutes causes confondues, au cours de cette pandémie. Les choses ne sont pas égales, cette pandémie ne nous a pas tous touchés de la même manière. «Et cela a un coût économique, et pour tous ceux qui font cette fausse fracture entre la santé et l’économie, je le répète, je le répète. Un total de 149253 personnes ont été testées positives pour Covid-19 en Angleterre au moins une fois par semaine jusqu’au 4 novembre, selon les derniers chiffres de Test and Trace.C’est le nombre hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement de Test and Trace à la fin du mois de mai et est une augmentation de 8% des cas positifs par rapport à la semaine précédente.

THE KOOPLES SPORT The Kooples - T-shirt noir coton à tête de mort - HOMME Pour ce t-shirt noir, notre Maison appose un célèbre symbole pirate sur un modèle décontracté et citadin. Il adopte un style résolument audacieux avec ses manches courtes, ses bordures côtelées et sa coupe légèrement ajustée. Le devant de la pièce est savamment mis en lumière par une grande tête de mort

THE KOOPLES SPORT The Kooples - T-shirt noir coton à tête de mort - HOMME BLA - Pour ce t-shirt noir, notre Maison appose un célèbre symbole pirate sur un modèle décontracté et citadin. Il adopte un style résolument audacieux avec ses manches courtes, ses bordures côtelées et sa coupe légèrement ajustée. Le devant de la pièce est savamment mis en lumière par une grande tête de mort

Maisons du Monde Bout de canapé tête de mort doré Avec le bout de canapé tête de mort BENICIO , soyez rock'n roll jusque dans votre déco ! Il est le mix parfait entre le style baroque et industriel. Conçue en métal doré, il apportera une touche chic et glamour à votre salon. Sa tête de mort est l'élément qui rend cette table d'appoint si originale. Notre

Maisons du Monde Bout de canapé tête de mort doré Avec le bout de canapé tête de mort BENICIO , soyez rock'n roll jusque dans votre déco ! Il est le mix parfait entre le style baroque et industriel. Conçue en métal doré, il apportera une touche chic et glamour à votre salon. Sa tête de mort est l'élément qui rend cette table d'appoint si originale. Notre

Hip Aprés-shampooing Pure Douceur 100ml Hip Aprés-shampooing Pure Douceur 100ml s'adresse à tous les types de cheveux. Ce soin à l'huile de jojoba permet de nourrir et d'hydrater les cheveux en profondeur tout en facilitant le démêlage. Sa formule à 98% d'ingrédients naturels rend vos cheveux doux et brillants et les enveloppes d'un délicat parfum

Roidubijou Bague chevalière homme acier tête de mort mâchoire ouverte décapsuleur Découvrez cette magnifique grosse chevalière tête de mort en acier inoxydable noircie, terriblement effrayante avec sa cicatrice sur le front et sa mâchoire grande ouverte. Plus besoin de chercher un décapsuleur, grâce à cette bague vous pourrez décapsuler vos bières en un tour de main, ce qui fera sensation