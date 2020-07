Une cyberattaque a suivi les empoisonnements de Salisbury Novichok

Des agents des services de renseignement russes ont mené des tentatives de piratage contre des départements gouvernementaux immédiatement après les attaques aux armes chimiques de Salisbury, selon le rapport ISC. Le dossier affirme également que l’État russe emploie des équipes du crime organisé pour mener des cyberattaques contre d’autres pays dans un «lien trouble entre la corruption et le pouvoir de l’État en Russie». des tentatives d’hameçonnage »contre le ministère des Affaires étrangères et le laboratoire de science et technologie de la défense de Porton Down à Salisbury. Au cours de l’enquête, quatre agents du GRU ont été pris en flagrant délit de piratage informatique au siège de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques à La Haye. Petrov et Ruslan Boshirov sont montrés sur CCTV (Photo: Metropolitan Police / Getty) Le rapport indique que le Le Kremlin a fait appel à des groupes criminels organisés pour «compléter ses compétences en matière de cybersécurité», ajoutant que le GCHQ dispose désormais d’un «équilibre considérable de renseignements qui montre maintenant les liens entre les groupes criminels graves et organisés et l’activité de l’État russe». La semaine dernière, le National Cyber ​​Security Center ( NCSC), qui est une branche du GCHQ, a accusé l’État russe de pirater des laboratoires de recherche britanniques dans le but de voler des informations sur un vaccin Covid-19. Le NCSC a déclaré que des groupes de recherche et des sociétés pharmaceutiques avaient été ciblés par un groupe appelé APT29, qui, selon les services de renseignement, fait «presque certainement» partie des agences de renseignement russes. Le groupe, également connu sous le nom de The Dukes and Cozy Bear, en est responsable. pour plusieurs cyberattaques très médiatisées. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que la Russie était une «priorité absolue en matière de sécurité nationale» et que le Royaume-Uni était prêt à «dénoncer» Moscou sur des questions telles que les cyberattaques. Le système électoral britannique sur papier est «largement sain» Le système électoral britannique est considéré comme «largement sain» en ce qui concerne la menace d’ingérence d’États hostiles, selon le rapport de la commission. Le Comité du renseignement et de la sécurité affirme que l’utilisation continue par le pays d’un système de vote et de dépouillement sur papier «hautement dispersé» signifie qu’il est difficile de se mêler directement des élections. Le GCHQ a déclaré que «beaucoup de travail» avait été effectué pour garantir que l’inscription en ligne des électeurs est sûre et protégée contre les cyberattaques. Dans une section fortement expurgée du rapport, le document indique que le conseiller adjoint à la sécurité nationale a déclaré au comité «beaucoup de travail en cours [in relation to electoral mechanics] pour cartographier les processus de bout en bout… *** et pour nous assurer que nous y atténuons les risques ». La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a révélé que les agences de renseignement continuaient d’enquêter sur les tentatives d’ingérence d’acteurs russes dans les élections générales de 2019 en «amplifiant» un dossier divulgué de négociations commerciales entre les États-Unis et le Royaume-Uni qui comprenait des références au NHS. La Commission électorale a déclaré que les électeurs doivent être assurés que les élections sont «toujours libres et équitables» contre toute influence. Un porte-parole a ajouté: «Nous avons attiré l’attention des gouvernements successifs sur les risques d’ingérence étrangère et avons formulé des recommandations pour protéger davantage le système électoral britannique. «Plusieurs commissions parlementaires spéciales ont également recommandé que les règles soient renforcées pour empêcher l’ingérence étrangère.»

