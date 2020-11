Une crise existentielle pour toute la famille – / Film

Presque tout le monde convient que Histoire de jouets 4 était complètement inutile. Même si le film était surprenant dans la réaction émotionnelle qu’il a suscitée chez le public, ce n’était pas une histoire qui devait être racontée, même avec l’introduction de personnages mémorables comme le paranoïaque et autodérision Forky et le nouveau cauchemar incompris qu’est Gabby Gabby se joint à Woody pour livrer une crise existentielle pour toute la famille.

Mais le Histoire de jouets 4 Bande-annonce honnête affine également l’un des aspects les plus décevants du film: la distribution d’ensemble colorée qui était si essentielle aux aventures de Toy Story avant n’a plus rien à faire que d’appeler constamment Woody et Buzz.

Regarder le Histoire de jouets 4 Bande-annonce honnête ci-dessous.

Toy Story 4 Bande-annonce honnête

Sérieusement cependant, la voix de Histoire de jouets 4 comprend Joan Cusack, Wallace Shawn, John Ratzenberger, Bonnie Hunt, Estellle Harris, Blake Clark, Jeff Garlin, Timothy Dalton, et même les restes de la fin Don Rickles. Mais aucun d’entre eux n’a plus grand-chose à faire. Ils sont à peine plus présents que les premiers camées de Mel Brooks, Carol Burnett et Carl Reiner, et le temps d’écran non relégué à Woody, Buzz et Bo Peep est en grande partie consacré à Duke Caboom, qui n’existe vraiment que pour empêcher le film de vous traîner et de vous déprimer trop.

Au-delà de ça, Histoire de jouets 4 pousse vraiment Woody au maximum avec jusqu’où il doit aller pour réussir cette histoire. Même le voyage de Buzz et Woody à Pizza Planet et retour n’était pas aussi dangereux et alambiqué que tout cela. Et les jouets deviennent un peu trop audacieux avec la fréquence à laquelle ils prennent vie et leur audace à risquer que les gens les voient prendre vie. Je suppose qu’après près de 25 ans à suivre les règles d’être un jouet, ils ne s’en soucient plus.

